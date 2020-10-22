تكنولوجيا: هواوي تطلق FreeBuds Studio والإصدار الخاص من ساعة Watch GT 2 Porsche

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي اليوم عن سماعة الرأس FreeBuds Studio، مع الإصدار الخاص من ساعة Watch GT 2 Porsche، إلى جانب نظارة X Gentle Monster Eyewear II.

سماعة الرأس Huawei FreeBuds Studio

تقدم هواوي سماعة الرأس FreeBuds Studio بعدد 8 من الميكروفونات، حيث تأتي 4 من الميكروفونات في جانب السماعة بقدرة لدعم خفض الضوضاء بقدرة 40 ديسيبل، كما تضم السماعة تصميم Tee Audio Tube الذي يدعم فلترة الصوتيات إلى ترددات متوسطة ومرتفعة.

كما تتميز سماعة الرأس FreeBuds Studio بتقنية ذكية حيث تتضمن ثلاثة من الأنماط، حيث يدعم النمط الأول الرحلات وهو نمط Ultra لدعم المستخدم في رحلات الطائرات والقطارات، ونمط General الذي يدعم المستخدم في الأماكن التي تتميز بضوضاء متوسطة مثل المطاعم على سبيل المثال، وأيضاً نمط Cozy الذي يدعم المستخدم في الأماكن الهادئة ومنها مكاتب العمل.

أيضاً تتضمن السماعة خوارزمية ذكية تدعم التبديل بين الأنماط المختلفة وفقاً لمحيط المستخدم، كما يمكن لسماعة FreeBuds Studio أن تدعم المستخدم في الإستماع للبيئة المحيطة، وذلك من خلال نمط Awareness الذي يدعم التنشيط عبر زر ANC في الجانب الأيسر من السماعة.

كما يأتي نمط Voice لدعم المستخدم في الإستماع للأشخاص، ويمكن ضبط هذا النمط عبر تطبيق AI Life، حيث يعمل على ضبط الصوتيات البشرية وتعزيزها مع خفض الضوضاء.

وتضم سماعة FreeBuds Studio محرك 40 مم، مع 4 طبقات من أغشية البوليمر، والتي تدعم إنتاج ترددات 48 kHz، مع base غامر، ودعم ترميز L2HC لأعلى جودة، كما تدعم نقل الموسيقى بسرعة 960 كيلوبت في الثانية، حيث يمكن أن تدعم المستخدم في الألعاب بشكل جيد.

أيضاً تقدم هواوي سماعة FreeBuds Studio بميزة الإتصال المستقر مع تصميم مزدوج للهوائيات، مع دعم إتصال اثنان من الأجهزة والتبديل بين الأجهزة بسلاسة، كما تدعم الإقتران السريع، وتدعم أيضاً التحكم باللمس، ويمكن للسماعة أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة، كما تدعم الشحن السريع وتنطلق بسعر 300 يورو.

ساعة Watch GT 2 الذكية بتصميم Porsche

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ينطلق الإصدار الخاص من ساعة Watch GT 2 الذكية بتصميم Porsche اليوم بتصميم من زجاج sapphire الذي يدعم مقاومة أعلى للساعة الذكية، كما تتميز الساعة الذكية بتصميم خفيف من التيتانيوم في إطار الساعة، بينما تتميز بتصميم من السيراميك في الجهة الخلفية.

كما تتميز سوارة المعصم لساعة Watch GT 2 Porsche الذكية من التيتانيوم، كما تتميز بتصميم يدعم خلع الساعة الذكية بسلاسة من المعصم.

وتدعم الساعة الذكية عدد 100 نمط رياضي، والتي تتضمن تسلق الجبال، وركوب الأمواج، والتجديف من بين أنماط رياضية أخرى، كما تدعم الساعة الذكية عدد 10 من دورات الركض بالتوجيه الصوتي، مع مدرب للتزلج، ونمط تحليلي لرياضة الجولف، والذي يشمل مستشعر للضغط الجوي.

ساعة Watch GT 2 Porsche تدعم أيضاً تعقب ساعات الشروق والغروب، وأطوار القمر، والمد والجزر أيضاً، مع مقاومة الماء عند عمق 50 متر، كما يمكن للساعة الذكية أن تدعم تتبع مسار المستخدم عند ممارسة رياضة الركض، أو تسلق الجبال.

الساعة تدعم أيضاً إستشعار ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم مع مستشعر SpO2 على مدار 24 ساعة، كما تدعم تتبع حالة المستخدم أنثاء النوم TruSleep 2.0، وقياس مستويات التوتر.

كما يتراوح عمر شحن الساعة الذكية بين 14 يوم في الإستخدام العادي، أو 8 أيام للإستخدام المكثف، كما تنطلق ساعة Watch GT 2 Porsche بنظام تشغيل Huawei OS، كما تضم شاشة OLED بحجم 1.39 إنش، وتتميز بحجم 46مم، كما تنطلق بسعر 700 يورو.

نظارة X Gentle Monster Eyewear II

تأتي نظارة X Gentle Monster Eyewear II بعدة إصدارات من هواوي، كما تدعم إرفاق عدسات طبية، كما تضم مكبرات صوتية جانبية مع أغشية بحجم 128 مم² لدعم أعلى جودة في الصوتيات، مع نظام sound wave لضمان إستمرار الصوتيات دون تسريب للصوتيات، حيث تدعم إستقبال المكالمات، أو رفضها، وتخطي المسارات الموسيقية، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.2، وتتوفر بسعر 300 يورو.

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