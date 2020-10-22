آبل تُفعل خاصية Intercom على HomePod، وتُحسن أداء Siri مع التحديث الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق مكبر الصوت الذكي الصغير Apple HomePod Mini، أعلنت شركة آبل أيضًا عن ميزة جديدة تُدعى الإتصال الداخلي ” Intercom “. هذه الميزة تعمل كما يوحي إسمها، فهي تسمح لك بإرسال رسائل صوتية بين أجهزة Apple HomePod، إما إلى غرفة معينة أو غرف متعددة في وقت واحد.

ولكن بخلاف أجهزة الإتصال الداخلية القديمة، سيعمل هذا مع معظم منتجات آبل بحيث ستتمكن من إرسال رسائل صوتية إلى أجهزة iPhone و iPad و Apple Watch و AirPods وحتى Apple CarPlay. بطبيعة الحال، تتضمن القائمة أيضًا جهاز Apple HomePod القديم الكبير الحجم.

هو مكبر الصوت الذكي الأكبر مما يفسر حصوله على الميزة أولاً. تقوم شركة آبل حاليًا بإصدار تحديث HomePod OS 14.1 لتفعيل هذه الميزة. لن يتم إطلاق مكبر الصوت الصغير HomePod Mini حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل وسيأتي الدعم لخاصية ” Intercom ” على أجهزة آبل الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.

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يتضمن التحديث HomePod OS 14.1 تحسينات مهمة أخرى أيضًا. عندما تسأل المساعد الرقمي Siri عن موقع ما، سيتم إضافة المعلومات إلى Apple Maps أيضًا. يمكن أيضًا إرسال نتائج بحث الويب إلى الآيفون الخاص بك. يكتسب Siri القدرة على إيقاف التنبيهات والمؤقتات والوسائط المتعددة عبر HomePods. بالحديث عن ذلك، يمكنك إضافة الأغاني إلى تنبيهاتك لجعل تجربة الإستيقاظ ممتعة أكثر.

يعمل هذا التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة عدم المزامنة أثناء ربط عدة وحدات HomePods للحصول على صوت ستيريو. هذا التحديث يضيف أيضًا خاصية التعرف على الصوت لـ Podcasts بحيث يمكن إستخدامها بسلاسة من قبل عدة أشخاص. يجب أن تكون مكبرات الصوت أفضل في التعامل مع الأصوات بشكل عام أيضًا، وخاصة عندما يتحدث عدة أشخاص.