شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خوارزمية جديدة تتيح للمستشفيات مشاركة كثافة إقبال المرضى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن استخدام خوارزمية جديدة لمشاركة الضغط على المستشفيات، وذلك من جانب الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS للسماح لما يصل إلى 1000 مريض Covid-19 لا يمكنهم الحصول على سرير وحدة العناية المركزة في مستشفياتهم المحلية للعلاج في مكان آخر، حيث توصلت دراسة إلى أنه يمكن استخدام خوارزمية جديدة في NHS لمساعدة المستشفيات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اقترح باحثو جامعة كوين ماري بلندن نظامًا لموازنة الضغط من شأنه أن يسمح لمرضى وحدة العناية المركزة الحرجة للانتقال بين المستشفيات حسب الحاجة.

قد يتضمن ذلك خوارزمية يمكنها تخصيص مرضى جدد على النحو الأمثل وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية مع استمرار فيروس كورونا في التأثير على السكان.

اختبر فريق البحث، الذي يضم أيضًا جامعة إكستر وجامعة بريستول، الخوارزمية على بيانات من NHS والنظام الصحي الإسباني.

أظهروا أن هذا النهج يمكن أن يساعد في إعادة توزيع ما يصل إلى 1000 مريض في وحدة العناية المركزة، والذين من المحتمل ألا يتلقوا العناية المركزة المناسبة.

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يختلف الطلب على وحدات العناية المركزة عبر البلد أثناء الوباء، حيث تستقبل بعض المستشفيات أعدادًا كبيرة من المرضى بينما لا يتأثر البعض الآخر.

أوضح الفريق الذي يقف وراء الدراسة أن هذه الاختلافات في الطلب تخلق فرصة لتحقيق التوازن بين عبء قبول المرضى عبر المستشفيات، من خلال إعادة توجيه المرضى من المناطق ذات الطلب المرتفع إلى المزيد من المستشفيات المحلية التي قد يكون لديها طاقة فائضة.

قال الفريق إن هذا يشبه نهجًا في علوم الكمبيوتر حيث يتم تعيين مهام مختلفة لخوادم مختلفة لتقليل وقت المعالجة الإجمالي.

اعتمد الباحثون نهجًا مشابهًا لإدارة موارد وحدة العناية المركزة في شبكات المستشفيات، حيث يكون "الحمل" المخصص هو عدد مرضى وحدة العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي، ويتم إعادة التوجيه عبر المستشفيات.