تكنولوجيا: مايكروسوفت تعزز تطبيق Teams بمميزات ذكاء اصطناعى لمنع الإزعاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ستكون الميزة متاحة لأجهزة الكمبيوتر التقليدية والمحمولة التي تعمل بنظام ويندوز 10 و8.1 و7 اعتباراً من شهر نوفمبر القادم. ومع هذا التحديث، ستتاح للمستخدمين ميزة تحديد مقدار ضوضاء الخلفية التي يريدون منعها عند إجراء المكالمات.
تستخدم مايكروسوفت شبكات عصبية عميقة مدربة وذكاء اصطناعياً لتحليل صوت المستخدم في تطبيق Teams، ولديها خيار لإزالة الضوضاء غير المرغوب فيها من المكالمات، ومع ذلك، سيكون خيار تشغيل منع الضوضاء بدرجة عالية متوافراً في الإعدادات بشكل إضافي.
ولم توضح مايكروسوفت فيما إذا كانت ستوفر هذه الميزة على أجهزة الأندرويد أو iOS ولم تحدد موعداً نهائياً لذلك. وكل ما أفصحت عنه هو أن بعض المستخدمين سيتمكنون من تجربة هذه الميزة الإضافية الشهر المقبل.
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