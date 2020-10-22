شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Portrait Light فى صور جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مؤخرا عن ميزة جديدة في خدمة صور جوجل تحمل اسم Portrait Light، والتى يمكن من خلالها لأصحاب هواتف بيكسل الجديدة التحكم يدويًا في الإضاءة في الصور الشخصية، فضلا عن ضبط سطوع الوجه، وذلك للحصول على تأثير أكثر دراماتيكية وتباينًا ولتحقيق التوازن في الصور ذات الإضاءة الضعيفة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي من Google اكتشاف وجه الشخص بوضوح، سواء التقطت الصورة باستخدام الوضع الرأسي للهاتف أم لا، إذا كانت الظلال لا تبدو طبيعية بما فيه الكفاية، يمكنك إصلاح ذلك حتى على صورة قديمة.

ميزة Portrait Light

ويمكن الوصول إلى ميزة Portrait Light، من خلال فانتقل إلى تطبيق صور جوجل، ثم اختيار الصورة المراد تعديلها، ثم اختيار خيار "تحرير صورة" ومن ثم خيار "تعديل"، حيث سيجد المستخدم هناك الخيار المذكور، مع الدعم الكامل للصور الشخصية الرأسية والأفقية، بالإشارة، أن هذا الخيار لن يظهر مع صور الحيوانات أو صور النباتات والأشياء الأخرى أو غيرها من الصور الملتقطة بالوضع الرأسي.