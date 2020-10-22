شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت أوت لوك" يحظى بتحديث مثير على "آيباد" .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية أن بريد مايكروسوفت الإلكتروني الاحترافي الشهير "أوت لوك" حظي بتحديث مثير على الحواسيب اللوحية التابعة لشركة "آبل" الأمريكية "آيباد"، حيث أوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديث "أوت لوك" على آيباد، حظي بوظائف جديدة، أبرزها إمكانية تقسيم الشاشة بين البريد الإلكتروني ومختلف التطبيقات الأخرى.
وسيساعد هذا على إمكانية تشغيل البريد ومتابعة أعماله، بينما تقوم بعمل آخر على الحاسب، بحسب موقع سبوتنيك الروسي، كما أضافت "مايكروسوفت" تقنية جديدة وهي إمكانية سحب جهات الاتصال من البحث إلى قائمة المرسل إليهم الرسائل أو اختيار بعض الملفات وسحبها وإفلاتها فقط في الرسالة حتى يتم سحبها كمرفقات للبريد الإلكتروني.
وللحصول على تلك الميزات، ينبغي تحديث التطبيق الذي يحمل اسم "أوت لوك 4.60.0"، وكانت شركة مايكروسوفت قد سبق ودعمت تلك الميزات في الحواسيب اللوحية التابعة لها "سرفس برو"، في وقت سابق من هذا العام.
على جانب آخر بدأت شركة مايكروسوفت رسميا إطلاق تحديث ويندوز 10 الكبير الرئيسي الثاني لهذا العام، والذي يعرف باسم "تحديث أكتوبر 2020"، حيث تم طرح هذا التحديث لأكثر من مليار مستخدم لنظام التشغيل ويندوز، وكعادة التحديث الرئيسي الثاني لكل عام، فإن هذا التحديث لم يجلب الكثير من المزايا الجديدة بقدر ما هو حزمة تخديمية وتحديث أمني.
تحديث ويندوز 10 أكتوبر 2020
لم يوفر هذا التحديث الكثير من المميزات، لكن في نفس الوقت هناك بعض التعديلات الجديدة مثل تعديلات في قائمة Start من حيث الشكل، فضلا عن تغييرات في طريقة عمل قائمة التنقل بين النوافذ عبر اختصار alt+tab وتحديث رئيسي كبير لمتصفح إيدج.
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