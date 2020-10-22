بدء محاكمة وريث سامسونغ في قضية احتيال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 04:18 مساءً - عقدت محكمة في سيول جلستها الأولى اليوم الخميس لمحاكمة وريث سامسونغ، جاي يي لي (Jay Y. Lee)، في قضية الاشتباه بالاحتيال المحاسبي والتلاعب بأسعار الأسهم المرتبط بعملية الاندماج لعام 2015.

ووجه المدعون الكوريون الجنوبيون لائحة اتهام إلى وريث سامسونغ وعشرة مدراء تنفيذيين حاليين وسابقين آخرين في شركة سامسونغ الشهر الماضي بشأن اندماج شركتين تابعتين لشركة سامسونغ ساعد لي في السيطرة بشكل أكبر على الشركة الرائدة سامسونغ للإلكترونيات.

ولم يحضر وريث سامسونغ البالغ من العمر 52 عامًا جلسة الاستماع التمهيدية في محكمة منطقة سيول المركزية.

وقضى وريث سامسونغ ونائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات عقوبة السجن فيما يتعلق بقضية منفصلة.

وتثير الإجراءات الأخيرة مخاطر قانونية ضد أكبر تكتل في كوريا الجنوبية، ومن ضمنها احتمال سجنه مرة أخرى.

ونفى محامي لي المزاعم في المحكمة يوم الخميس، قائلا: إن الاندماج وعملية المحاسبة التي أثارها المدعون العامون كانت جزءًا من أنشطة الإدارة العادية.

ولم تتطرق جلسة الاستماع التمهيدية اليوم إلى الحجج القانونية، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة الاستماع التحضيرية القادمة في 14 يناير.

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وكان لي في فيتنام في وقت سابق من هذا الأسبوع للاجتماع مع رئيس الوزراء نجوين شوان فوك (Nguyen Xuan Phuc) ومناقشة الاستثمارات، وذلك وفقًا لصحيفة نهان دان الحكومية الفيتنامية.

وأراد المدعون القبض على لي فيما يتعلق بالقضية، لكن محكمة في سيول رفضت طلبهم لإصدار مذكرة في شهر يونيو.

ووفقًا لنسخة من وثيقة الاتهام، يزعم المدعون أن لي وآخرين تورطوا في عملية اندماج بقيمة 8 مليارات دولار لشركات تابعة لسامسونغ، (Samsung C&T) و (Cheil Industries).

وتضمنت عملية الاندماج مخالفات، مثل: المعاملات غير العادلة والتلاعب في أسعار السوق من أجل تحقيق مكاسب على حساب المستثمرين الأقلية.

ووصف محامو لي، في بيان سابق، لائحة الاتهام بأنها غير عادلة وحجة من جانب واحد لا تستند إلى أدلة ومبادئ قانونية.

وهناك قضية أخرى منفصلة تتعلق بتورط وريث سامسونغ بفضيحة رشوة أدت إلى عزل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هاي (Park Geun-hye).

وتعقد هذه القضية أيضًا جلسة استماع الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لمحكمة سيول العليا.