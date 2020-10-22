تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هواتف Mate 40 و Mate 40 Pro و أيضاً Mate 40 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني رسمياً في الحدث الذي انطلق اليوم عن هواتف Mate 40 و Mate 40 Pro وأيضاً Mate 40 Pro Plus، مع الإصدار الخاص Mate 40 RS.

هاتف Mate 40

ينطلق هاتف Mate 40 اليوم من هواوي بشاشة OLED مرنة بحجم 6.5 إنش، والتي تتميز بتصميم منحني من الجانبين، وتدعم معدل تحديث 90Hz، وسرعة لمس 240Hz، كما تأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وتدعم الشاشة دقة عرض 2376 في 1080 بيكسل.

أيضاً تدعم شاشة هاتف Mate 40 أعلى تباين ودقة في الألوان مع DCI-P3 HDR، كما يأتي الهاتف بتقنية التعرف على الوجه بمسح 2D، كما يضم هاتف Mate 40 ثقب واحد للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، والذي يتميز بحجم صغير.

هاتفي Mate 40 Pro وMate 40 Pro Plus

يتميز كلا الهاتفين بشاشة OLED مرنة بحجم 6.76 إنش، بدقة عرض 2772 في 1344 بيكسل، كما يدعم كلا الهاتفين أعلى تباين ودقة في الألوان مع DCI-P3 HDR، وتتميز الشاشة بتصميم منحني بزاوية 88 درجة، كما يدعم الهاتفين معدل تحديث في الشاشة 90Hz، وسرعة لمس 240Hz.

أيضاً يأتي الهاتفين بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، مع مسح ثلاثي الأبعاد للتعرف على الوجه، كما يضم الهاتفين كاميرة أمامية مزدوجة في فتحة في الجانب الأيسر من الشاشة، أيضاً مع الحجم الأكبر للشاشة إلا أن هواوي تقدم كلا الهاتفين بإطار بحجم أصغر يدعم المستخدم بتجربة أفضل في الإمساك بالهاتف.

كما تدعم هواوي هاتفي Mate 40 Pro وMate 40 Pro Plus باثنان من المكبرات الصوتية التي تقدم صوتيات ستريو مع Bass بآداء قوي بنسبة 150%، مع أفضل صوتيات عن طريق السماعات الخارجية أيضاً.

وتنطلق هواتف Mate 40 Pro وMate 40 Pro Plus بكاميرة خلفية بتصميم حلقة دائرية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، مع دعم التثبيت البصري للصورة، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 480 إطار لكل ثانية وبدقة 1080 بيكسل.

ويأتي المستشعر الثاني لكاميرة Cine بدقة 20 يمجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر periscope بدقة 12 ميجا بيكسل وبعد بؤري 125مم، لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، مع فتحة عدسات f/3.4.

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من جانب أخر يدعم هاتف Mate 40 Pro Plus 5G تكبير أعلى بكاميرة periscope حتى 10 مرات في التكبير البصري، كما يضم هذا الإصدار مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/4.4، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل لتكبير متوسط حتى 3 مرات، مع تركيز تلقائي بالليزر.

وتأتي الكاميرة الأمامية المزدوجة في هاتفي Mate 40 Pro وMate 40 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر لدعم عمق التصوير، كما ينطلق الهاتفين بواجهة EMUI 11.

كما تتميز الهواتف بقدرة بطارية 4400 mAh، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W عبر منفذ USB-C، أو الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، أيضاً تدعم الهواتف الشحن العكسي.

وتدعم هواوي سلسلة Mate 40 هذا العام برقاقة معالج Kirin 9000 بدقة تصنيع 5 نانومتر، وتأتي بعدد 4 من أنوية Cortex-A77 بسرعة 3.13 GHz، مع 4 من أنوية A55، وكرت شاشة Mali-G78، كما تأتي الرقاقة بمودم 5G، وتدعم الهواتف تقنية Wi-Fi 6+.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Mate 40 Pro في السوق الأوروبي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت فقط بسعر 1200 يورو.

كما يتوفر هاتف Mate 40 Pro Plus بألوان الأبيض والأسود بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1400 يورو.

هاتف Mate 40 RS بتصميم Porsche

يتميز هذا الإصدار بتصميم من السيراميك بألوان الأبيض والأسود، كما تتميز الكاميرة بتصميم ثماني في منتصف الجهة الخلفية، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 2300 يورو.

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