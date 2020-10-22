تكنولوجيا: تحديث تطبيق متصفح Chrome v86 يجلب ميزة حجب الإشعارات المزعجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل الإصدار v86 من تطبيق متصفح Chrome الذي ينطلق بميزة حجب محتوى الإشعارات المزعجة أو التي تحتوي على محتوى مسيء أو يستهدف خداع المستخدمين.

تعمل عملاق البحث على تحسين تجربة المستخدم من خلال تحديث أدوات ومميزات تطبيق متصفح كروم، واليوم ينطلق تحديث Chrome v86 لتعزيز تجربة المستخدم في إستخدام تطبيق المتصفح، وحماية المستخدمين من عمليات الإحتيال على المتصفح.

ويجلب تحديث Chrome v86 تغيير جديد يعمل على حماية المستخدمين من الإشعارات التي يتم إرسالها عبر بعض مواقع الإنترنت، حيث يستهدف هذا التغيير بشكل خاص الإشعارات المسيئة التي تظهر للمستخدمين في بعض المواقع.

ومن المقرر وفقاً لهذا التحديث أن يعمل تطبيق متصفح Chrome على التحقق من المواقع التي تعمل على إرسال الإشعارات، وأيضاً التركيز بشكل أكبر على مراقبة محتوى الإشعارات التي يتم إرسالها للمستخدمين عبر مواقع رصد مسبقاً إرسالها محتوى مزعج أو مسيء للمستخدمين، أو محاولة خداع المستخدمين.

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أيضاً من المقرر أن يعمل تحديث Chrome v86 بشكل تلقائي على طلب تصريح لعرض واجهة مستخدم بتفاصيل أقل بشكل تلقائي عن إكتشاف الإشعارات المسيئة أو التي تحتوي على محتوى مزعج.

كما سيتم عرض جرس الإشعارات غير نشط في واجهة المستخدم في تحديث Chrome v86، حيث يظهر الرمز إختيار للمسخدم بالإستمرار بحظر الإشعارات، أو تنشيط الإشعارات، على أن تتوفر الميزة على تحديث Chrome v86 الخاص بالأجهزة المحمولة أيضاً.

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