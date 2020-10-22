Galaxy Buds Live تحصل على اللون الأزرق بالتزامن مع حدث Samsung Week

فاطمة أيت طالب - دبي - سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live متاحة حاليًا بثلاثة ألوان في أوروبا، وتشمل هذه الألوان كل من اللون البرونزي والأسود والأبيض. ومع ذلك، هناك لون جديد سينضاف إلى هذه القائمة في الأسبوع المقبل هو اللون الأزرق تزامنًا مع حدث Samsung Week الذي سيُقام في الفترة ما بين 26 أكتوبر و1 نوفمبر وسيتم فيه توفير العديد من الخصومات والعروض الترويجية في جميع أنحاء أوروبا.

ستكون النسخة الزرقاء الجديدة من سماعات Galaxy Buds Live متاحة للشراء على الموقع الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت وفي متاجر Samsung Experience المنتشرة في 14 دولة في أوروبا مقابل €189/£179. وبغض النظر عن اللون الأزرق، فسوف تأتي سماعات Galaxy Buds Live باللون الأحمر أيضًا، ولكن ليست هناك أي معلومات حول ما إذا كانت هذه النسخة ستصل إلى أوروبا.

الصورة الترويجية على الموقع الرسمي لشركة سامسونج تقول أن الشركة ستُوفر عروضًا وخصومات على الهواتف الذكية والتلفزيونات والأجهزة المنزلية كجزء من حدث Samsung Week، ولكن لم تقم الشركة الكورية بعرض التفاصيل حتى الآن.

للتذكير، تأتي سماعات Galaxy Buds Live كما تلاحظون في الصور أعلاه مع تصميم فريد من نوعه مستوحى من حبة الفول، وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ( ANC ).

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قامت شركة سامسونج بترتيب جميع المكونات أفقيًا للوصول إلى هذا التصميم الذي يجعل مرتدي هذه السماعات يشعر وكأنها تتبع شكل الأذن الخارجية. بهذه الطريقة لا تبرز سماعات Galaxy Buds Live TWS من الأذنين وتدعي شركة سامسونج أن هذا سيسمح بالحصول على ” مظهر طبيعي أكثر “.

نظرًا لأن جميع الأذان ليست متشابهة في الحجم، يمكن ربط سماعات Galaxy Buds Live بملحقات إضافية للحصول على راحة أكثر أثناء إستخدامها. يوجد في الداخل مكبرات للصوت بحجم 12mm، وثلاث ميكروفونات ووحدة لإلتقاط الصوت والتي تسمح لإثنين من الميكروفونات بتحديد موقع فمك وأين يأتي صوتك لتفعيل تقنية إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات وأثناء الإستماع إلى الموسيقى.

تأتي سماعات Galaxy Buds Live أيضًا مع وضع الألعاب Game Mode والذي يخفض الكمون الصوتي، مع خاصية إيقاظ المساعد الرقمي Bixby في بعض الأسواق. ووفقا لشركة سامسونج، فإن السماعات الجديدة توفر من 5.5 إلى 8 ساعات من الإستخدام حسب ما إذا كنت تستخدم الإيقاظ الصوتي وتقنية إلغاء الضوضاء، في حين أن علبة الشحن يمكن أن توفر 20 ساعة إضافية من الإستخدام. وجدير بالذكر أن هذه العلبة تدعم الشحن السريع بحيث تحصل مع 5 دقائق من الشحن على ساعة من الإستخدام. هناك أيضًا دعم للشحن اللاسلكي.

من ناحية أخرى، ذكرت سامسونج أن كل سماعة أذن تزن 5.6 جرام، في حين تزن العلبة 42 جرامًا علمًا أن كل سماعة تضم بطارية بسعة 60mAh، في حين تضم العلبة بطارية بسعة 472mAh. توجد منطقة حساسة للمس في الجزء العلوي من السماعات، وهناك دعم للبلوتوث 5.0 أيضًا.