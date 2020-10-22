شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يشجع المستخدمين الأمريكيين على التصويت مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشجع تويتر المستخدمين الأمريكيين على التصويت مبكرًا ويوضح لهم كيفية القيام بذلك، فبداية من اليوم، سيرى كل من لديه حساب على تويتر في الولايات المتحدة رسالة حث على الخط الزمني المنزلي لتشجيعهم على التصويت مبكرًا، إلى جانب معلومات من منظمة BallotReady غير الحزبية، وسيحث المستخدمين أيضًا على إعادة تغريد معلومات التصويت المبكر لمتابعيهم.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعلاوة على ذلك، إذا قمت بالتغريد باستخدام علامات التصنيف #VoteEarly أو #IVoted أو #IVotedEarly أو # YoVoté، سيضيف تويتر ميزات تفاعلية بما في ذلك رمز تعبيري مخصص وزر "أعجبني" متحرك، وسيرسل تويتر أيضًا تنبيهات دفع توجهك إلى PSA على تويتر مع المزيد من موارد التصويت المبكر.

وقد اتخذ موقع تويتر مؤخرًا خطوات أخرى للحد من انتشار المعلومات الخاطئة عن الانتخابات، وأضاف مؤخرًا تحذيرات وقيودًا إضافية إلى التغريدات المضللة، مع تقييد إعادة التغريد وطلب التغريدات المقتبسة بدلاً من ذلك، وفي 20 أكتوبر، بدأت أيضًا في جعل إعادة التغريد بشكل عام أكثر صعوبة، من خلال توجيه المستخدمين إلى طلب تغريدة للاقتباس قبل أن يُسمح لهم بإعادة التغريد.

وقالت الشبكة الاجتماعية إنها "ستستمر في مشاركة التذكيرات بمواعيد التصويت النهائية والموارد" حتى يوم الانتخابات، وسيتم نشر منشورها الإخباري عن التصويت المبكر في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم.