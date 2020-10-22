شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر شبكات اجتماعية صغيرة تساعدك على التواصل مع جيرانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى فيس بوك في خطوته المقبلة إلى مساعدتك للتعرف على جيرانك، حيث أكدت الشركة هذا الأسبوع أنها تختبر ميزة جديدة تشجع المستخدمين على نشر الأخبار ومشاركتها فى شبكات اجتماعية مصغرة تركز على مناطق جغرافية صغيرة، ويمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف خاصة تشارك معلومات محدودة مع جيرانهم، بينما يستخدم فيس بوك نفسه بيانات الموقع التفصيلية التي يجمعها من المسجلين لتقديم إعلانات أكثر صلة.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يختبر الموقع حاليا الميزة، المسماة " Neighborhoods" في سوق واحد فقط، وهو كالجاري في كندا ، ولكن من المحتمل ينشر فيس بوك الوصول على نطاق أوسع إذا نجح الاختبار.

وقد أظهرت شبكة اجتماعية أخرى، هى Nextdoor، جدوى هذا النموذج ويقال إنها تسعى إلى اكتتاب عام بتقييم يتراوح بين 4 مليارات و 5 مليارات دولار.

وشارك المستخدمون لقطات من ميزة فيس بوك الجديدة على تويتر، وذلك من جانب مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، بينما تم رصد نسخة سابقة من الميزة في مايو من جانب جين مانشون وونج.

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وقال متحدث باسم فيس بوك: "يستخدم الأشخاص فيس بوك للمشاركة فى مجتمعاتهم المحلية أكثر من أي وقت مضى، وللمساعدة في تسهيل القيام بذلك، نجري اختبارًا محدودًا لميزة جديدة، وهي مساحة مخصصة داخل فيس بوك للأشخاص للتواصل مع جيرانهم".

يحتاج المستخدمون إلى تأكيد موقعهم لتتم مطابقته مع منطقتهم، ثم إنشاء ملف تعريف محدود يمكن مشاهدته من جانب أولئك القريبين، حتى لو لم يكونوا أصدقاء على فيس بوك.

ويمكن للمستخدمين دعوة الأصدقاء للانضمام ومطالبتهم بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بحيهم ومشاركة الصور، كما يستطيعوا مغادرة الأحياء أو تبديلها في أي وقت.