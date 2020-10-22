شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد روسى يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى رائد الفضاء الروسى سيرغى ريجيكوف الثلاثاء 20 أكتوبر قيادة المحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد أن سلمه قيادة المحطة رائد الفضاء الأمريكى كريستوفر كسيدى، وقد بث موقع ناسا الإلكترونى الرسمى مراسم انتقال قيادة المحطة من، كسيدى إلى ريجيكوف، حيث أعطى كسيدى ريجيكوف مفتاحا رمزيا للمحطة في قطاع Destiny الأمريكي بحضور طاقم المحطة الذي يضم 6 رواد.

يذكر أن رائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كسيدي ورائدي الفضاء الروسيين ايفان فاغنر وأناتولي إيفانيشين سيعودان يوم 22 أكتوبر الجاري من المحطة الفضائية إلى الأرض على متن مركبة "سويوز – إم إس – 16" الروسية المأهولة.

Advertisements

على جانب آخر أطلق الخبراء تحذيرات من تشويش آلاف الأقمار الاصطناعية الجديدة لمدار الأرض، مع تزايد احتمال حدوث تصادمات خطرة، واضطرت محطة الفضاء الدولية إلى تشغيل محركات الدفع النفاث لتجنب الاصطدام بقطعة من الحطام الفضائى ثلاث مرات خلال العام 2020؛ آخرها كان فى سبتمبر الماضي .

وقال هولجر كراج، رئيس برنامج سلامة الفضاء فى وكالة الفضاء الأوروبية: "الانفجارات المدارية أكبر مساهم فى مشكلة الحطام الفضائى، وهى ناتجة عن الطاقة المتبقية؛ مثل الوقود والبطاريات، على متن المركبات الفضائية والصواريخ، ولا نشهد أى انخفاض فى أعداد الحوادث على الرغم من الإجراءات المتبعة منذ أعوام لمنعها، وتحسن إجراءات التخلص من بقايا البعثات الفضائية، ولكنها تتقدم بوتيرة بطيئة".

وأضاف: "يشبه الأمر دائرة مفرغة، إذ أن ازدياد الحطام يزيد فرص الاصطدامات، التى تنتج كمية جديدة من الحطام حين تحدث، ولذلك تتعقب ناسا عشرات آلاف الأجسام السابحة فى المدار، لكن جهودها لا تكفى إذ يصل عدد قطع الحطام إلى نحو نصف مليون قطعة، ما يشكل خطرًا داهمًا على رواد الفضاء".