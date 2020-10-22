غوغل تودع Hangouts.. وتكشف عن تطبيق بديل للمحادثة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 12:29 مساءً

أعلنت شركة غوغل عن نيتها التخلي عن أحد تطبيقاتها الشهيرة لتركز اهتمام المستخدمين على تطبيقات أخرى ترى أنها أكثر نفعا للمستخدمين.

وأشارت الشركة إلى أنها واعتباراً من العام القادم ستبدأ بإيقاف حسابات مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير للمراسلة.

كما ستنقل حسابات المستخدمين تدريجياً إلى تطبيق Google Chat فالمستخدمين سيستفيدون من ميزات التطبيق الأخير بشكل مجاني بالرغم من أن هذه الخدمات كانت مدفوعة في السابق.

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تطبيق Google Chat

هو تطبيق للتواصل مع مميزات عديدة ودمج واسع مع خدمات جوجل الأخرى، وهذا التطبيق في الوقت الحالي هو جزء من حزمة GSuite المدفوعة للشركات واصحاب المواقع، وبدلًا من ذلك كان هناك تطبيق Hangouts الشهير للمستخدمين العاديين، وهنا اتخذت جوجل قرارها الثنائي، حيث سيتضمن إغلاق تطبيق هانجوتس الأصلي تمامًا في مقابل إتاحة تطبيق جوجل شات مجانًا لكافة المستخدمين، كما حصل سابقًا مع تطبيق Meet: جوجل تتيح تطبيق التواصل المرئي Google Meet مجانًا للجميع.

التطبيق سيتميز أيضًا بأنه سيُدمج مع خدمة البريد الإلكتروني Gmail تمامًا مثل هانجوتس حاليًا، لكن مع مميزات إضافية بالطبع، والمقصود هنا هو أنك وإن كنت تستخدم جيميل على الكمبيوتر سيكون بإمكانك الدردشة مباشرةً مع جهات اتصالك من خلاله، أما على الموبايل فسيكون عليك تحميله بالطبع.