تكنولوجيا: هواوي تقدم هاتف Mate 30E Pro في الحدث اليوم بمعالج Kirin 990E

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول إصدار هواوي المرتقب من هاتف Mate 30E Pro، الذي ينطلق اليوم بمعالج Kirin 990E.

ينطلق حدث هواوي اليوم للإعلان عن سلسلة هواتف Mate 40، وهاتف Mate 30E Pro، وقبل الإعلانات بساعات تأتي التسريبات الآن لتقدم تفاصيل جديدة حول هاتف Mate 30E Pro الذي ينطلق بمعالج Kirin 990E، كما كشفت التسريبات عن تفاصيل جديدة حول الإصدار الخاص Mate 40 RS Porsche.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة حول هاتف Mate 30E Pro في تغريدة نشرت عبر Ishan Agarwal، حيث يختلف هذا الإصدار عن هاتف Mate 30 Pro الذي قدم خلال عام 2019 في رقاقة المعالج المستخدمة، حيث يضم الإصدار الجديد رقاقة Kirin 990E.

كما كشفت التسريبات عن تفاصيل أكثر حول الإصدار الخاص من هاتف Mate 40 RS Porsche الذي ينطلق بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأبيض والأسود بتصميم من السيراميك، إلى جانب إصدار Collector Edition.

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ومن المقرر أن تدعم هواوي هاتف Mate 40 RS Porsche، وMate 40 Plus بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، مع معدل لمس بسرعة 240Hz، كما يتميز هاتف Mate 40 Plus بوزن 230 جرام، بينما يأتي هاتف Mate 40 RS Porsche بوزن 234 جرام.

كما يدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، لدعم شحن كامل خلال 47 دقيقة، كما تدعم هذه الإصدارات الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، وأيضاً الشحن العكسي بقدرة 5W، أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Mate 40 Plus بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما تتضمن هذه الإصدارات مستشعر IR.

أيضاً كشفت تغريدة Ishan Agarwal عن تفاصيل إعدادات الكاميرة في الهواتف، حيث تشمل الإعدادات مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر periscope بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/4.4 لدعم تكبير بصري حتى 10 مرات، كما يأتي مستشعر أخير بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 والذي يأتي بزوايا عرض واسعة.

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