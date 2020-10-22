كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor للإعلان الرسمي غداً عن هاتف Honor 10X Lite من الفئة المتوسطة، واليوم تأتي أحدث التسريبات المصورة بنظرة واضحة حول تصميم هذا الإصدار.
تخطط Honor لإطلاق إصدارها الجديد من سلسلة Honor 10X للأسواق العالمية في حدث يعقد غداً 23 من أكتوبر، على أن يصل إلى السوق الروسي في البداية.
ولقد كشفت التسريبات الجديدة التي نشرت على تويتر عن أن هاتف Honor X10 Lite ينطلق برقاقة معالج Kirin 710A، كما يضم شاشة LCD، أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع SuperCharge.
يذكر أن هاتف Honor X10 Lite ينطلق رسمياً غداً في 23 من أكتوبر، بينما يبدأ الحجز المسبق في 6 من نوفمبر، ويتوفر في السوق الروسي في 13 من نوفمبر.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Honor 10X Lite لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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