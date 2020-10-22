Xiaomi تلتزم بتقليص مقدار البلاستيك المُستخدم في عبوات هواتفها الذكية بنحو 60%

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi من خلال تغريدة نشرتها على شبكة تويتر أنها إلتزمت بتقليل البلاستيك المستخدم في عبواتها بنسبة 60 في المئة، والبداية ستكون من أوروبا. ويبدو أن الهاتف Xiaomi Mi 10T Lite هو أول هاتف تنطبق عليه هذه الخطوة.

لاحظ أن شركة Xiaomi تشير إلى عبوات هواتفها الذكية فقط، وليس محتوياته، فالشركة ستستمر في تقديم جميع الملحقات المعهودة، وهذا يتضمن الشاحن والكابل وحتى الغطاء الواقي. حصل الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite على نفس الملحقات بالضبط في علبته عندما تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

على أي حال، إذا قرأت ما بين السطور، فشركة Xiaomi تقوم من خلال هذه التغريدة بالسخرية من شركة آبل، والتي قامت للتو بإزالة الشاحن وسماعات الأذن من عبوات iPhone 12 Series لأسباب بيئية. ومع ذلك، من غير الواضح ما هو مقدار البلاستيك الذي يتم توفيره هنا علمًا أن العبوات تُصنع في الغالب من الورق المقوى.

Advertisements

لقد رأينا هذا يحدث من قبل. إصطف المنافسون لإلقاء النكات حول آبل عندما قامت بإزالة منفذ السماعات 3.5mm من هواتفها الذكية، وفعلت تلك الشركات نفس الشيء في العام التالي. هل سيعيد التاريخ نفسه؟

ربما لا، على الأقل في حالة الهواتف الذكية الرائدة، فسوف يكون من الصعب على شركة Xiaomi إزالة الشاحن من العلبة. في حين أن شواحن 20W التي تحتاجها هواتف iPhone 12 Series موجودة بكثرة في السوق، فإن شواحن 100W و 80W غير منتشرة في كل مكان، وهذا ما يعني بأن شركة Xiaomi بحاجة إلى تضمين هذه الشواحن في عبوات هواتفها الذكية ما دامت تدعم سرعات الشحن هذه.

بالمناسبة، لا يزال بإمكانك الحصول على الهاتف Xiaomi Mi 10T Lite مقابل 250 يورو إذا إخترت الحصول على نسخة 6GB/64GB. سيتم البدء بشحن النسخة الزرقاء والنسخة الذهبية من هذا الهاتف اليوم الموافق لـ 22 أكتوبر.