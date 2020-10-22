شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء أمن نرويجيون يكشفون ثغرات بالتطبيقات الانتخابية لـ بايدن وترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خبراء أمنيون نرويجيون أنهم قادرون على الاستحواذ على تطبيقات انتخابات 2020 لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه مرشح الحزب الديمقراطى جو بايدن، وجاء الكشف عن نقاط الضعف بعد أيام فقط من ادعاء ترامب أنه لم يتم اختراق أى شخص خلال حدث حملته فى توكسون بأريزونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فتابع ترامب قائلاً: "لكي تتعرض للاختراق، فأنت بحاجة إلى شخص لديه 197 نسبة ذكاء ويحتاج إلى نحو 15% من كلمة مرورك".



الاستحواذ على التطبيق الانتخابى وجاءت هذه التعليقات على الرغم من من حقيقة أن كلا من حسابه على تويتر وسلسلة الفنادق قد تم اختراقهما سابقًا، واستخدمت شركة أمان التطبيقات النرويجية Promon ثغرة أمنية معروفة في نظام التشغيل أندرويد لإضافة شاشات مزيفة إلى تطبيقي الانتخابات الخاصين بالمرشحين. فى حين أن إضافاتهم كانت كوميدية، حيث تظهر تطبيق كل منهم يدعم الآخر وكذلك تطبيق ترامب يجمع الأموال لخصمه، لكن قد يتم استخدام هذا الأمر بشكل ضار إذا كان فى متناول البعض أن يستحوذوا على التطبيقات الانتخابية بهذا الشكل. كما أنه على سبيل المثال، يمكن للمخترقين أن يجبروا المستخدمين على عرض المعلومات الحساسة بسهولة، مثل أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو حتى تفاصيل بطاقة الائتمان.

تطبيق ترامب الانتخابى

وقال توم ليسيموس هانسن، كبير مسئولى التكنولوجيا فى برومون: "يعكس بيان الرئيس للأسف شعورًا سائدًا مفاده أن كلمات المرور الآمنة ستحميك من المتسللين وأن القرصنة، بشكل عام، لا تؤثر على المواطن العادى".

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وأضاف هانسن "للأسف، هذا ليس هو الحال.. لا شيء على الإطلاق غير قابل للاختراق، وحتى الحسابات الأكثر أمانًا والشهرة تكون معرضة للخطر في حالة وقوع المستخدم ضحية لهجوم التصيد الذي يبحث عن أسماء المستخدمين وكلمات المرور".

وأكد أن الادعاء بأن لا أحد يتعرض للاختراق هو ببساطة غير صحيح، وبالنظر إلى تأثير الرئيس، يمكن أن يكون له آثار خطيرة على سلوك مئات الآلاف من الأشخاص.

حذر هانسن من أن طبيعة الجرائم الإلكترونية تتطور باستمرار، مضيفًا أن الهجمات الخبيثة غالبًا ما تستفيد من الأحداث الجارية، مثل الانتخابات الأمريكية، أو الشخصيات البارزة لزيادة فرص نجاحها إلى أقصى حد.

وأضاف أنه بالنسبة إلى "التطبيقات الحساسة للأمان - مثل التطبيقات المصرفية أو الطبية - فإن تنفيذ البروتوكولات التي تمنع برامج التجسس من انتحال أو تسجيل ما يحدث على شاشة التطبيق أمر بالغ الأهمية إذا أراد المطورون [إيقاف] المتسللين".

وقدمت Promon بعض النصائح لمساعدتك على البقاء آمنًا عبر الإنترنت، حيث أكدت "ننصح المستخدمين دائمًا بالحفاظ على أجهزتهم محدثة وتشغيل أحدث البرامج الثابتة، وأن لا ينزلون التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة مطورين إلا الموثوق بهم".

وأضافت شركة الأمان، "إحدى طرق التحقق من ذلك هي معرفة ما إذا كان المطور قد أنشأ أي تطبيقات أخرى والتحقق من المراجعات لأي وكل التطبيقات التي طوروها".