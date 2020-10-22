شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هبوط المركبة الروسية "سويوز إم إس-16" على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-16" وعلى متنها الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر والأمريكي كريس كيسيدى، فى المكان المحدد بسلام، وكانت المركبة "سويوز" قد انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية فى الساعة 2.32 بتوقيت موسكو ليلة الخميس 22 أكتوبر 2020، بحسب روسيا اليوم.

وفى الساعة 5.01 فجر نفس اليوم، اشتغلت محركات كبح السرعة وبدأت المركبة تخرج من مدارها، وبعدها هبطت الكبسولة التى تحمل رواد الفضاء الثلاثة على الأرض فى كازاخستان، حيث ساعدهم رجال الإنقاذ على مغادرتها.

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رواد الفضاء الثلاثة عملوا على متن المحطة الفضائية 196 يوما استقبلوا خلالها مركبتي شحن "بروغريس" ومركبة HTV-9 اليابانية والأمريكية Cygnus، وأول مركبة أمريكية Crew Dragon مأهولة لأول مرة منذ عام 2011، وحاليا يعمل على متن المحطة الفضائية الدولية الروسيان سيرغي ريجيكوف (قبطان المحطة) وسيرغي كودسفيرتشكوف والأمريكية كاثلين روبينز.