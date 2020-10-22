شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هبوط المركبة الروسية "سويوز إم إس-16" على الأرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-16" وعلى متنها الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر والأمريكي كريس كيسيدى، فى المكان المحدد بسلام، وكانت المركبة "سويوز" قد انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية فى الساعة 2.32 بتوقيت موسكو ليلة الخميس 22 أكتوبر 2020، بحسب روسيا اليوم.
وفى الساعة 5.01 فجر نفس اليوم، اشتغلت محركات كبح السرعة وبدأت المركبة تخرج من مدارها، وبعدها هبطت الكبسولة التى تحمل رواد الفضاء الثلاثة على الأرض فى كازاخستان، حيث ساعدهم رجال الإنقاذ على مغادرتها.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استغرق الهبوط الدقيق 4.5 ساعات، وهبطت المركبة الفضائية حيث تحركت ذراعها الآلية التي يبلغ ارتفاعها 11 قدمًا، وارتدت على سطح الكويكب لجمع الصخور قبل إطلاقها مرة أخرى إلى الفضاء.
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