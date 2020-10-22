السويد تمنع Huawei و ZTE من توفير معدات 5G لشركات الإتصالات المحلية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت هيئة البريد والاتصالات السويدية المعروفة إختصارًا بإسم PTS اليوم أنه تم السماح لأربع شركات للتنافس في مزاد على عقد لبناء شبكات الجيل الخامس 5G في البلاد. إثنان من شروط الترخيص التي فرضتها PTS هما القيام بعمليات تثبيت جديدة كليًا مع تجنب إستخدام معدات Huawei و ZTE، فضلاً عن التخلص التدريجي من البنية التحتية الحالية بحلول العام 2025.

تم فرض هذين الشرطين من قبل هيئة البريد والاتصالات السويدية جنبًا إلى جنب مع الشروط المحلية الأخرى، مثل ضرورة القيام بالوظائف الأساسية في السويد وأن يتأكد الفائز بالعقد من أن إستخدام النطاقات لا يُسبب ضررًا لأمن السويد.

تم تحديد شروط الترخيص الأربعة الرئيسية من قبل هيئة البريد والاتصالات السويدية بالتنسيق مع القوات المسلحة السويدية ودائرة الأمن السويدية. هذه هي ثاني دولة أوروبية كبرى تصدر مثل هذا المرسوم، بعد المملكة المتحدة التي أمرت بإزالة معدات Huawei المتعلقة بشبكات الجيل الخامس 5G بالكامل من البلاد بحلول العام 2027.

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وقالت وكالة الأنباء رويترز أن المسؤولين في شركتي Huawei و ZTE لم يُعلقوا على هذه القرارات حتى الآن، ولكنها توقعت أن تؤثر مثل هذه الإجراءات بشكل إيجابي على الشركات الأخرى العاملة في مجال تطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس 5G، بما في ذلك شركة Ericsson السويدية، وشركة Nokia الفنلندية.

المشاركون في المزاد هم Hi3G Access و Net4Mobility و Telia Sverige و Teracom. وستتنافس هذه الشركات الأربعة على أطياف 3.5GHz و 2.3GHz. وأثناء حديثه مع وكالة الأنباء رويترز، أكد متحدث بإسم Tele2 أن القرار ” لا يغير خططنا بشكل كبير ” وستقوم الشركة بالتخلص التدريجي من المعدات لإستيفاء الشروط الأمنية دون التأثير على إستقرار الشبكة.