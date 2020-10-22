شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق أجهزة التعقب AirTags الجديدة بحجمين.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة أبل مستعدة الآن لإطلاق جهاز التتبع الذى طال انتظاره AirTags، إذ كشف تقرير جديد أن الشركة تخطط لإطلاق AirTags بحجمين - كبير وصغير، ووفقًا للمعلومات الواردة من TipsterLOvetodream، الذى كشف أن هاتف أيفون الأقل سعرا لعام 2020 سيطلق عليه iPhone 12 mini، لذلك، هناك احتمالية أن تكون هذه المعلومة صحيحة أيضًا.

وتشير بعض الشائعات أيضًا إلى أن شركة أبل تنتج أيضًا AirTags بكميات كبيرة ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجهاز فى نوفمبر من هذا العام جنبًا إلى جنب مع AirPods Studio، ويُقال إن AirTags التى لم يتم إطلاقها بعد تعمل مع أحدث طرازات أيفون، وستمكن المستخدمين من تتبع العناصر اليومية وتحديد موقعها بسهولة.

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ومن المتوقع أيضًا أن تستخدم Apple شريحة U1 الخاصة بها فى الجهاز، علاوة على ذلك، يقال أيضًا أن الشركة تدمج واجهة الواقع المعزز التى ستساعد المستخدمين فى العثور على العناصر المفقودة.

وباستخدام Apple AirTags، سيتمكن مستخدمو AirTags من تحديد عناصر العالم الحقيقى مثل المفاتيح أو الحقيبة فى تطبيق Find My، وتضيف بعض الشائعات أيضًا أن AirTags ستتمتع أيضًا بإمكانيات البحث فى وضع عدم الاتصال التى قدمتها الشركة فى iOS 14، وهذا يعنى أن الشبكة العالمية لأجهزة iPad و iPhone و Mac ستكون قادرة على البحث عن Apple AirTags.

وفى الوقت نفسه، بدأت أبل فى طرح تحديثات iOS 14.1 و iPad 14.1 مع بعض إصلاحات الأخطاء، ويقال إن جهازى iPhone 12 و iPhone 12 Pro اللذين تم إطلاقهما مؤخرًا سيأتيان بنظام iOS 14.1 .