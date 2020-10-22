شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة استخدام ميزة إعداد الميزانية من جوجل على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت جوجل ميزة إعداد الميزانية فى متجر Play الخاص بها، والتي تتيح لمستخدمى أندرويد إنشاء حد أقصى شهرى يرغبون فى إنفاقه على المحتوى الرقمى، وينطبق هذا على التطبيقات والألعاب والأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والكتب الإلكترونية وما إلى ذلك، وعندما تقترب من بلوغ حد ميزانيتك، سترى تنبيهًا بأنك اقتربت من ذلك، أو تجاوزت المبلغ الذى حددته.

وهذه هي الخطوات التي يمكنك من خلال التعامل مع هذه الميزة، وفقا لما ذكره موقع "the verge":



ميزة جوجل

• افتح متجر Play على جهاز أندرويد الخاص بك، وقم بإظهار القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، ثم انتقل إلى قسم الحساب.

• سترى علامة تبويب "سجل الشراء".

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• حدد خيار "تحديد الميزانية" وأدخل المبلغ الذي تفضل إنفاقه على التطبيقات والموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب الإلكترونية لمدة شهر.

• اضغط على "حفظ"، ويمكن دائمًا تعديل ميزانيتك أو إزالتها تمامًا من هذه الشاشة نفسها.

ولن يؤدي تحديد الميزانية في الواقع إلى أى شىء يمنع عمليات الشراء أو الاشتراكات على حسابك فى Google Play بمجرد تجاوزها، ولكن تهدف هذه الميزة إلى أن تكون مرجعًا سهلاً لتتبع إنفاقك الذى يمكنك الاستفادة منه، ولا يطبق قيودًا صارمة مثل أدوات الرقابة الأبوية في Family Link من جوجل.

هناك شيء آخر يجب معرفته وهو أنه يمكنك فقط تحديد الميزانيات باستخدام عملة البلد الذي يرتبط بيه ملفك الشخصي علىGoogle Play.