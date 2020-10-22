شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 وiPhone 5 والان مع تفاصيل الخبر
iPhone 12: يأتى بشاشة 6.1 بوصة.
iPhone 5 : يأتى بشاشة 4.0 بوصة
iPhone 12: تبلغ 2532 × 1170 بيكسل.
iPhone 5 : تبلغ 1136× 640 بيكسل.
iPhone 12: شاشة OLED.
iPhone 5 : شاشة IPS LCD.
iPhone 12: معالج A14 Bionic
iPhone 5 : معالج A13 Bionic
iPhone 12: 64 جيجابايت.
iPhone 5 : 64 جيجابايت.
iPhone 12: نظام iOS 14
iPhone 5 : نظام iOS 10
iPhone 12: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.
iPhone 5 : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكلا منها.
iPhone 12:بدقة 12 ميجابيكسل.
iPhone 5 : بدقة 1.2 ميجابيكسل.
البطارية
iPhone 12:بقوة 2815 mAh.
iPhone 5 : بقوة 1440 mAh
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