شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور ملحقا لشحن آيفون وAirPods لاسلكيًا.. اعرف المزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل عن أحدث هواتف iPhone 12 الأسبوع الماضي، حيث تأتى أجهزة آيفون الجديدة مزودة بأحدث معالج A14 Bionic للشركة، وكاميرا محسّنة والعديد من المزايا الأخرى مثل موصل ملحقات MagSafe الجديد كحل مقترح للمشكلة الأكثر شيوعًا فى الشحن اللاسلكى، بحسب موقع TOI الهندى.

كما يفتح MagSafe أيضًا طريقًا لمجموعة جديدة كاملة من الملحقات التى يتم توصيلها بهاتف آيفون، وقد عرضت شركة أبل العديد من الملحقات الجديدة مثل المحفظة الجلدية وشاحن لاسلكى والمزيد، فيما نشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية فى الولايات المتحدة (USPTO) طلب براءة اختراع جديد من أبل يوم الخميس يكشف عن تفاصيل حول ملحق MagSafe آخر.

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ووفقًا للوثيقة المنشورة، تم تسجيل براءة الاختراع مرة أخرى فى أغسطس 2019 من العام الماضي، ويُطلق على ملحق MagSafe الجديد اسم حافظة ملحقات مزودة بمصدر طاقة ووفقًا لصور براءة الاختراع، سيأتى الملحق مزودًا بمصدر طاقة يشحن أيفون مع AirPods فى نفس الوقت، وتُظهر الصورة الحاملان المصممان لإيواء AirPods باستخدام حزام أو مغناطيس.

وفى طلب براءة الاختراع، عرضت أبل رسمين توضيحيين - أحدهما يظهر ملحقًا مثبتًا فى الجزء الخلفى من الجهاز مع إدراجات AirPods، بينما تُظهر الصورة الثانية موصلًا مثبتًا على الجانب حيث سيتم تثبيت كل AirPods فى الجزء العلوى والسفلى من الجهاز.

ووصفت شركة أبل الجهاز الملحق المستخدم لاستلام وحمل جهاز إلكترونى بأنه قد يأتى مع غطاء زجاجى لحماية السطح الأمامى للجهاز الإلكتروني، وفيما يتعلق بالاتصال واستخدامات الجهاز، يؤكد طلب براءة الاختراع أنه عندما يتم إدخال ايفون فى العلبة، فإنه سيتصل تلقائيًا بالبطارية ويبدأ فى شحن الجهاز، وأيضًا، سيتم استبدال مصدر الطاقة الخاص بالملحق وفقًا لبراءة الاختراع.