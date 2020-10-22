أوبو تطلق موديلات فاخرة من التلفزيون الذكي … يتيح تشغيل المحتويات 8K

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

تشتهر “أوبو” بهواتفها الذكية ومشغلات بلو راي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وتصنف أوبو من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية، ومن أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية في الصين في عام 2019، واحتلت المرتبة الخامسة على مستوى العالم.

أعلنت شركة أوبو إطلاق موديلاتها الأولى من التلفزيون الذكي، الموديلان R1 وS1، وأوضحت الشركة الصينية أن أجهزة التلفزيون الجديدة تمتاز بشاشة QLED ودرجة سطوع 1500 نيت، ومعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

وتعتمد أجهزة التلفزيون الجديدة على نظام التشغيل ColorOS TV المستند إلى نظام غوغل أندرويد مع كاميرا عند الطلب، ومنفذ HDMI 2.1 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، لسرعة الاقتران بأجهزة الريموت كنترول والهواتف الذكية.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية بتلفزيون أوبو S1 الفاخر على معالج ميديا تيك MT9950 SoC الجديد تماما، الذي يتيح تشغيل المحتويات 8K، رغم أن الشاشة نفسها تعمل بدقة الوضوح 4K ويمكنها عرض المحتويات بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

ويزخر هذا الموديل بذاكرة وصول عشوائي سعة 8.5 غيغابايت وذاكرة فلاشية سعة 128 غيغابايت ويدعم تقنية الواي فاي 6، وتمتاز شاشة QLED قياس 65 بوصة بدرجة سطوع تبلغ 1500 نيت، ويمكن تعتيم الخلفية في 210 مناطق، مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 120%.

وأشارت الشركة إلى أن جهاز R1 مزود بلوحة 4K قياس 55 بوصة تعمل بمعدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 93%، وينبض بداخله معالج ميديا تيك MTK9652 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت وذاكرة فلاشية سعة 32 غيغابايت، ولم تعلن الشركة موعد طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها في المنطقة العربية.