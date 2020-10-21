شركة Vivo تُعلن رسميًا عن دخولها إلى السوق الأوروبي، وتُطلق أربعة هواتف في البداية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ست سنوات من خطوها لأول خطوة على الساحة الدولية، قررت شركة Vivo رسميًا اليوم الدخول إلى السوق الأوروبي. الشركة الصينية والتي تُعد فرعًا في الشركة الأم BBK Electronics قررت الآن ممارسة أعمالها التجارية في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وستقوم في البداية بإطلاق الهاتف Vivo X51 5G بإعتباره أول هاتف ذكي لها تقوم بإطلاقه في القارة العجوز.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة Vivo أيضًا بإطلاق كل من Vivo Y70 و Vivo Y20s في أوروبا، وهي الهواتف التي كانت متوفرة في الأسواق الأخرى منذ فترة. هناك أيضًا الهاتف Vivo Y11s الجديد كليًا، والذي يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.51 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460، فضلاً عن بطارية بسعة 5000mAh.

حاليًا، تقوم شركة Vivo بأعمالها التجارية في أكثر من 30 بلدًا وهي ثاني أكبر بائعة للهواتف الذكية في الصين والهند. كما أنها تستحوذ على 9 في المئة من مبيعات الهواتف الذكية العالمية.

كشفت شركة Vivo أيضًا عن شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل بطولة Euro 2020 التي ستُقام في الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو من العام المقبل، بالإضافة إلى بطولة Euro 2024 اللاحقة. هناك أيضًا خطط لتحديث واجهة Funtouch الخاصة بالشركة لتكون أقرب إلى نظام الأندرويد الخام لتُناسب إحتياجات المستخدمين في أوروبا.