شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخطط لإنشاء محطة نووية على القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد رئيس ناسا، جيمس برايدنستاين، على ضرورة إنشاء محطات نووية على القمر، وجاء ذلك على لسانه فى مؤتمر فيديو عقده مع وزارة الطاقة الأمريكية بعد توقيع مذكرة التفاهم بينها وبين ناسا، وقال: "نعتزم العودة إلى القمر لنبقى هناك لمدة طويلة، الأمر الذى يتطلب منا طاقة نووية على القمر ونظاما يعمل على توليدها. ويسرنا أن تساعدنا وزارة الطاقة فى إنشاء هذا النظام باستخدام الطاقة النووية".

وشدد برايدنستاين كذلك على أهمية استخدام الطاقة النووية من أجل استصلاح المريخ، وقال:" إننا بحاجة إلى محرك صاروخى نووى أو نووى كهربائى يسمح لنا باختزال الوقت اللازم للوصول إلى المريخ" وأعرب عن أمله بقدرة وزارة الطاقة على تصنيع محرك كهذا.

وكانت ناسا قد طرحت فى وقت سابق مناقصة إنشاء مفاعل نووى على القمر بقدرة 10 كيلوواط، وسيتم الإعلان عن الشركة الفائزة فى المناقصة مطلع العام المقبل.

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وتسعى وكالات الفضاء العالمية إلى تأسيس وجود إنسانى دائم خارج الأرض، لكن مشكلة توفير مصادر الطاقة ما زالت دون حل، ولأن الطاقة الشمسية غير متوفرة دائمًا فى بعض الأماكن، ومنها أجزاء من القمر، يدرس فريق من العلماء والمهندسين إمكانية إنشاء مفاعلات نووية لإمداد المستوطنات القمرية بالطاقة.

فإن التحدى الأكبر أمام هذه الفكرة هو الحجم، فإنشاء محطة نووية على القمر شبيهة بما لدينا على الأرض أمر غير ممكن وفق تقارير لموقع سى أند إى إن الأمريكى، لذلك تعمل وكالة الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) على تطوير مفاعلات مبسطة ومصغرة قادرة على تحمل ظروف القمر القاسية.