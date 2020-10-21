شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ديجت" روبوت جديد بدون رأس لحمل الصناديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صممت شركة أجلتى المصنعة للروبوتات روبوت دجت الشبيه بالبشر لحمل الصناديق وتعتزم طرحه فى الأسواق بسعر 250 ألف دولار، وأعلنت الشركة عن تمويل المشروع بمبلغ 20 مليون دولار ونيتها تدشين الإنتاج الشامل.

يمشى الروبوت على قدمين ويحمل الصناديق بذارعيه، لكن جذعه ينقصه الرأس، وصمم دجت للأعمال الشاقة مثل تحميل الصناديق وتنزيلها وتفقد أماكن العمل الخطرة. ويمتاز بسهولة نقله وتشغيله.

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قال جوناثان هرست المدير التنفيذى للشركة فى فيديو: "على الروبوتات أن تعمل وفق رغبتنا كى تصبح أكثر فعالية وعملية"، وأضاف: "أى أن تسخير الروبوتات لخدمتنا لا يتطلب تغيير بيئة العمل لسهولة تنقلها كالبشر."

أبرمت أجلتى مؤخرًا صفقةً مع فورد لإنتاج روبوتات لتحميل الصناديق وتنزيلها من مركبات الشحن ذاتية القيادة. وذلك عقب طرح شركة بوسطن ديناميكس كلبها الروبوتى سبوت مينى بسعر 75 ألف دولار.