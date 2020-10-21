شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى ومايكروسوفت تستعدان لطرح لعبتهما الجديدة The Console Wars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركات الجيل الجديد من الألعاب للمنافسة بشكل كبير في السوق خلال الفترة القادمة، مع اقتراب شركة سوني من طرح PlayStation و Xbox مع شركة مايكروسوفت خلال الشهر المقبل.

ونشرت المجلة الأمريكية variety أن الشركتين سوني ومايكروسوفت تقتربان من طرح لعبتهما الجديدة التي تأتي بعنوان The Console Wars، للمنافسة بشكل مختلف وجديد في السوق العالمي للألعاب الجماعية.

ومن المقرر إصدار Xbox Series X في 10 نوفمبر ، ومن ثم يتبعه بعد يومين PlayStation 5. كلاهما يتمتع بمواصفات رائعة وميزات جديدة ملحوظة.

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ويقول محللو الصناعة إن الجيل القادم سيتم تحديده من خلال الألعاب والخدمات الحصرية والأساليب المختلفة التي تتبعها Microsoft و Sony لجذب المستهلكين.

وتعتمد Microsoft بشكل كبير على نمو خدمة الاشتراك Xbox Game Pass، التي تروّج لها شركة Sony لمشاهدة المحتوي الخاصة بها، ومن المتوقع أن تمثل ألعاب وحدة التحكم 45.2 مليار دولار من سوق الألعاب العالمي البالغ 159.3 مليار دولار في عام 2020 وفقًا لشركة أبحاث السوق Newzoo.