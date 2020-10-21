شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه تحديث ويندوز "10 أكتوبر 2020" الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة مايكروسوفت رسميا إطلاق تحديث ويندوز 10 الكبير الرئيسي الثاني لهذا العام، والذي يعرف باسم "تحديث أكتوبر 2020"، حيث تم طرح هذا التحديث لأكثر من مليار مستخدم لنظام التشغيل ويندوز، وكعادة التحديث الرئيسي الثاني لكل عام، فإن هذا التحديث لم يجلب الكثير من المزايا الجديدة بقدر ما هو حزمة تخديمية وتحديث أمني.

تحديث ويندوز 10 أكتوبر 2020

لم يوفر هذا التحديث الكثير من المميزات، لكن في نفس الوقت هناك بعض التعديلات الجديدة مثل تعديلات في قائمة Start من حيث الشكل، فضلا عن تغييرات في طريقة عمل قائمة التنقل بين النوافذ عبر اختصار alt+tab وتحديث رئيسي كبير لمتصفح إيدج.

وأصبح التنقل بين التطبيقات يدعم تبويبات متصفح إيدج أيضا، كذلك ستظهر ضمن القائمة بالإضافة للتطبيقات ويمكنك بهذه الطريقة الدخول مباشرة إلى تبويب معين ضمن المتصفح، كما أصبح من السهل لمحبي الألعاب تعديل معدل التحديث للشاشة من خلال اتباع المسار التالي: Settings > System > Display, Advanced display settings وبعدها يمكنك ضبطه بمعدل أعلى بدلاً من الدخول إلى تطبيقات بطاقة العرض نفسها.