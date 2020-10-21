تكنولوجيا: Acer Swift 3X أول أجهزة الحاسب المحمول المميزة بكرت Intel Xe Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer اليوم عن إصدار جديد من سلسلة أجهزة Swift 3 المحمولة، حيث ينطلق جهاز Swift 3X اليوم كأول إصدار يضم معالج الرسوميات Intel Xe Max، والذي يتوفر بسعر يبدأ من 900 دولار.

يدعم جهاز Swift 3X الجديد من Acer اليوم رقاقة معالج تصل إلى رقاقة Core i7 الجديدة، كما تقدم Acer إختيار في كرت شاشة Xe Max من إنتل وهي من أبرز المميزات المقدمة من Acer في الأجهزة المعلن عنها اليوم.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Swift 3X بكرت شاشة Iris Xe Max منفصل، مع الجيل 11 من معالجات Tiger Lake، ولقد أكدت إنتل في وقت سابق على أن كرت شاشة Iris Xe Max سيدعم تشغيل الألعاب الخفيفة والمميزة بدقة HD عند 60 إطار لكل ثاتية.

كما تم إختبار نموذج من كرت شاشة Iris Xe Max، حيث دعم تشغيل Overwatch عند معدل تحديث من 30 إلى 60 إطار في الثانية بآداء جيد.

أيضاً أشارت Acer في إعلانها إلى أن جهاز Swift 3X يأتي بشاشة IPS بحجم 14 إنش وجودة عرض FHD، حيث يمكن أن تقدم الدعم الجيد للمحترفين من المصممين والمبدعين ومستخدمي منصة اليوتيوب.

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ويضم جهاز Swift 3X مستشعر للبصمة، ويأتي بهيكل مميزة باللون الذهبي مع فواصل باللون الفيروزي، كما يدعم جهاز Swift 3X الإتصال بتقنية WiFi 6، ويضم منفذ USB-C، و Thunderbolt 4، و2 من منافذ USB 3.2، مع مدخل HDMI، ومدخل 3.5 مم للسماعات

أيضاً تؤكد الشركة على قدرة Swift 3X على الإستمرار حتى 17.5 ساعة، أي عمر شحن أكبر من جهاز بساعة ونصف الساعة تقريباً، ويمكن شحن الجهاز لفترة 30 دقيقة للحصول على عمر شحن يصل إلى 4 ساعات.

جهاز Swift 3X يتوفر في سوق الولايات المتحدة في ديسمبر بسعر يبدأ من 900 دولار، بينما ينطلق للسوق الأوروبي في نوفمبر بسعر يبدأ من 849 يورو.

أجهزة الحاسب المتحولة Spin 3 وSpin 5

أيضاً أطلقت Acer أجهزتها المتحولة Spin 3 وSpin 5 مع إختيار في كرت شاشة Xe، ورقاقات معالج Tiger Lake، التي تصل إلى معالج Core i7 في أعلى النماذج، كما تأتي الأجهزة مع قلم Acer Active Stylus مدمج، والذي يدعم حتى 4096 مستوى من الضغط.

كما تقدم Acer جهاز Spin 5 بشاشة جديدة مميزة بأبعاد 4:3، والتي تستبدل بها الشركة شاشة IPS المميزة للإصدار السابق بأبعاد 16:9، وهي الشاشة المميزة لجهاز Spin 3، ومن المقرر أن يتوفر الجهازين في سوق الولايات المتحدة في مارس العام المقبل بسعر يبدأ من 900 دولار لجهاز Spin 3، وسعر يبدأ من 1000 دولار لجهاز Spin 5.

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