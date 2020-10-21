تكنولوجيا: Acer تكشف عن أول أجهزة Chromebook بشريحة Snapdragon 7c وسعر يبدأ من 400 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer اليوم عن أول أجهزة Chromebook التي تنطلق بشريحة Snapdragon 7c، حيث قدمت الشركة كلاً من Chromebook Spin 513، وEnterprise Spin 513 على أن تدعم الأجهزة إتصال بشبكات LTE منخفضة التكلفة.

انطلقت اليوم أحدث أجهزة Acer المحمولة والمميزة بنظام تشغيل Chrome OS، وتصميم متحول 2 في 1، وحجم شاشة 13.3 إنش، وعمر شحن يصل إلى 14 ساعة، مع إختيار في دعم الإتصال بشبكات LTE، حيث يمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدم عند التنقل في العمل أو عند غياب شبكات WiFi.

يدعم التصميم المتحول 2 في 1 لجهاز Spin 513 التنقل بسلاسة بفضل هيكل الجهاز المميز بوزن 1.2 كجم، وسماكة 0.61 إنش، أيضاً يضم الجهاز ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم جهاز Spin 513 اثنان من منافذ USB-C 3.2 من الجيل الأول، ومنفذ USB-A 3.2، ومن المقرر أن يتوفر جهاز Spin 513 في شهر فبراير بسعر يبدأ من 400 دولار، كما يبدأ السعر في السوق الأوروبي من 429 دولار.

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أيضاً ينطلق جهاز Enterprise Spin 513 لسوق الولايات المتحدة الأمريكية في مارس، والسوق الأوروبي في شهر فبراير بسعر يبدأ من 700 دولار أو 629 يورو.

أيضاً قدمت Acer مكبر Halo Smart الذي يتكامل مع أجهزة Chromebook الجديدة من الشركة، والذي يأتي بمساعد جوجل الرقمي، ويضم المكبر الصوتي إضاءة RGB، ويدعم مزامنة الموسيقى مع أجهزة الحاسب، كما يدعم تقنية DTS الصوتية، ويأتي بشاشة LED إختيارية لعرض حالة الطقس ومعلومات أخرى بنظرة سريعة، ومن المقرر أن يتوفر المكبر الصوتي في الربع الأول من العام المقبل بسعر 109 دولار أو 119 يورو.

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