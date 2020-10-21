تكنولوجيا: هاتف iQOO U1x ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر يبدأ من 135 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Vivo رسمياً اليوم عن هاتف iQOO U1x، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 662، وقدرة بطارية 5000 mAh، مع سعر يبدأ من 135 دولار.

يتميز هاتف iQOO U1x بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما يضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

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أيضاً يضم هاتف iQOO U1x رقاقة معالج Snapdragon 662 ثماني الأنوية، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة IQOO UI.

مواصفات هاتف iQOO U1x

شاشة LCD بحجم 6.51 إنش بدقة 1600 في 720 بيكسل أو بجودة عرض HD بلس

معالج Snapdragon 662 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x

سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1

نظام تشغيل Android 10، وواجهة iQOO UI 1.0

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية ثلاثية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة امامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف

مدخل 3.5مم للسماعات

قياسات الهاتف 164.41 في 76.32 في 8.41مم، ووزن 192.3 جرام

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 6 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.0، ومنفذ micro USB

بطارية بقدرة 5000 mAh، وشاحن بقدرة 18W

ومن المقرر أن يتوفر هاتف iQOO U1x بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 135 دولار، ونموذج مميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 150 دولار، ونموذج أعلى بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 180 دولار.

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