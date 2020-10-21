الكشف أخيرًا عن سعة البطاريات في هواتف iPhone 12 Series الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن حصلنا على تأكيد بشأن الزيادة المتواضعة في أداء تشكيلة iPhone 12 Series، ومقدار الذاكرة العشوائية فيها بفضل منصات الإختبارات الأداء مثل Geekbench و AnTuTu، فقد أصبحت لدينا الآن كذلك معلومات مؤكدة حول سعة بطارية الهاتف iPhone 12 Pro Max بفضل هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

ووفقا للمعلومات المُدرجة في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم TENAA، فإن الهاتف iPhone 12 Pro Max يضم بطارية بسعة 3687mAh، وهو ما يعني بطارية بسعة أقل بنحو 282mAh مقارنة مع iPhone 11 Pro Max الذي يضم بطارية بسعة 3969mAh. هذا الهاتف مُدرج أيضًا في قاعدة بيانات الهيئة الصينية على أنه يضم 6GB من الذاكرة العشوائية، وهذا ما يتماشى مع المعلومات التي إستخلصناها من منصات إختبارات الأداء مثل Geekbench و AnTuTu في وقت سابق.

أما بالنسبة للهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro، فقد كشفت لنا شركة الإتصالات الهولندية Vodafone Netherlands أنهما يضمان بطارية بسعة 2815mAh، في حين يضم الهاتف iPhone 12 Mini بطارية بسعة 2227mAh.

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على الرغم من أن هواتف iPhone 12 Series الجديدة تأتي مع بطاريات أصغر، إلا أن شركة آبل تعدنا بالحصول على عمر بطارية مماثل لعمر البطارية الذي حصلنا عليه مع تشكيلة iPhone 11 Series التي تم إطلاقها في العام الماضي، ولكن على الرغم من الكفاءة الأفضل للمعالج Apple A14 Bionic على مستوى إستهلاك الطاقة، فإن المراجعات الأولية تشير إلى أن iPhone 12 و iPhone 12 Pro لا يصمدان لوقت طويل مثل iPhone 11 Pro. وبالنسبة للهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max، فهما لم يشقا طريقهما بعد إلى أيدي المراجعين.