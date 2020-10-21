آبل تُطلق رسميًا التحديثين iOS 14.1 و iPadOS 14.1، ويجلبان معهما العديد من الإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - سيصبح iPhone 12 و iPhone 12 Pro اللذان تم كشف النقاب عنهما مؤخرًا من آبل متاحين للشراء إبتداءً من يوم الجمعة المقبل، وإستعدادًا لهذه المناسبة، قررت الشركة إصدار تحديث جديد لجميع الهواتف والأجهزة اللوحية المدعومة.

يجري الآن إصدار التحديثين iOS 14.1 و iPadOS 14.1، وكلاهما يأتيان مع العديد من التحسينات والإصلاحات والتي تشمل إضافة الدعم لتحرير فيديوهات 10bit HDR في تطبيق Photos من أجل iPhone 8 والإصدارات الأحدث، ويشمل كذلك إصلاحًا لمشكلة حيث كانت بعض الأيقونات والمجلدات تظهر بحجم صغير على الشاشة الرئيسية، وإصلاحًا آخر لمشكلة تؤدي إلى إزالة التطبيقات من المجلدات أثناء سحب الودجات ( Widgets ) على الشاشة الرئيسية، فضلا عن إصلاح آخر لمشكلة تؤدي إلى إرسال بعض الرسائل الإلكترونية في تطبيق Mail من مصدر غير معروف.

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وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يعمل كذلك على إصلاح مشكلة قد تمنع المكالمات الواردة من عرض معلومات المنطقة، ومشكلة أخرى في بعض الأجهزة يؤدي فيها وضع تكبير الشاشة ورموز المرور الأبجدية الرقمية إلى تداخل زر مكالمة الطوارئ في شاشة القفل مع مربع إدخال النص، فضلا عن مشكلة حيث يتعذر على بعض المستخدمين أحيانًا تنزيل الأغاني أو إضافتها إلى مكتبتهم أثناء عرض ألبوم أو قائمة تشغيل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث يعمل كذلك على إصلاح مشكلة تمنع ظهور الأصفار في الحاسبة، ومشكلة أخرى تؤدي إلى تقليل دقة الفيديو الذي يتم بثه في بداية التشغيل، فضلا عن العديد من المشاكل الأخرى التي يمكنكم الإطلاع عليها إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.

من المتوقع أن يتم شحن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro مع نظام iOS 14.1، أو على الأقل سيظهر إشعار يُخبركم بتوفر هذا التحديث لأجهزتكم بمجرد تشغيلها وإعدادها. وفي الوقت نفسه، تواصل شركة آبل تطوير تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 علمًا أنها قامت فعلاً بإصدار النسخة التجريبية الرابعة من هذا التحديث للمطورين. من المحتمل أن يتم إصدار النسخة النهائية والرسمية من هذا التحديث في غضون أسابيع قليلة.