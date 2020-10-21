بعض ملاك Apple Watch SE يُعانون من مشكلة إرتفاع درجة حرارتها

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لمنشور طويل على الشبكة الإجتماعية Reddit، فقد أوضح ستة على الأقل من ملاك الساعة الذكية Apple Watch SE التي تم إصدارها مؤخرًا في كوريا الجنوبية عن مشاكل مُتعلقة بإرتفاع درجة حرارة ساعاتهم الذكية الجديدة من آبل.

وفقًا لما أورده موقع Apple Insider، فقد ظهرت مشكلة السخونة الزائدة من نفس المنطقة، وبالضبط أعلى موصل الشاشة، بين Taptic Engine و Digital Crown. تم الوصول إلى هذا الإستنتاج من خلال تحليل عمليات التفكيك لطرازات Apple Watch السابقة. بسبب هذه المشكلة تظهر بقعة صفراء على شاشات ساعات Apple Watch المتأثرة.

لحسن حظ بعض المستخدمين، إرتفعت درجة حرارة الساعة أثناء وجودها على الشاحن، بينما لم يحالف الحظ البعض الآخر وشعروا بإحتراق معصمهم أثناء إرتداء الساعة. من بين المالكين الستة الذين واجهوا هذه المشكلة، كان هناك ثلاثة عملاء نجحوا في إستعادة أموالهم من آبل ويتوقعون ردًا شخصيًا من الشركة.

يبدو أن هذه المشكلة تقتصر على مجموعة صغيرة من ساعات Apple Watch SE المُنتجة خصيصًا للمستهلكين في كوريا الجنوبية.

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للتذكير، تملك Apple Watch SE الجديد نفس التصميم ونفس مستشعر ضربات القلب ونفس المعالج المستخدم في Apple Watch Series 5، ولكنها تملك أيضًا نفس مقياس التسارع والجيروسكوب ومقياس الإرتفاع المستخدم في Apple Watch Series 6.

تسمح جميع هذه المستشعرات مجتمعة بإكتشاف السقوط، وحتى إستشعار التغيرات على مستوى الإرتفاع بحيث تستطيع إستشعار حوالي 30 سنتمتر من التغييرات على مستوى الإرتفاع. وفيما يخص الأسعار، فنسخة 40mm تُكلف 279 دولار أمريكي، بينما تُكلف نسخة 44mm نحو 309 دولارات أمريكية. دعم الشبكات الخلوية يؤدي إلى رفع سعر النسخة الأولى إلى 329 دولار أمريكي وسعر النسخة الثانية إلى 359 دولار أمريكي.

تواصل أبل أيضًا بيع Apple Watch Series 3، مما يجعلها الأرخص في تشكيلة ساعات آبل الذكية. تُكلف نسخة 38mm نحو 199 دولار أمريكي، في حين تُكلف نسخة 42mm نحو 229 دولار أمريكي. ومع ذلك، إختياراتك ستقتصر على هيكل فضي مصنوع من الألومنيوم مع حزام رياضي أبيض أو هيكل رمادي مصنوع من الألومنيوم مع حزام رياضي أسود.