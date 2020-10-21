إشاعة جديدة تقترح قدوم مُلحق التعقب AirTags بأحجام مُختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشاع منذ فترة طويلة أن شركة آبل تعمل على ملحق جديد يُدعى AirTags. في حالة إذا لم تسمع عن هذا الملحق من قبل، فهو عبارة مُلحق للتعقب يشبه في وظائفه ملحق التعقب Tile Tracker. الآن وفقًا لتغريدة نشرها المسرب البارز @L0vetodream، فهو يقول أن شركة آبل تُخطط بالفعل لإطلاق هذا المُلحق بأحجام مختلفة.

تقول التغريدة أنه سيكون هناك إصدار ” صغير ” وإصدار آخر ” كبير “. لسنا متأكدين من سبب وجود حاجة لأحجام مختلفة، خصوصًا إذا كان ينبغي على كلاهما أن يقوما بنفس الشيء، وأضف إلى ذلك أنه كلما كان الجهاز أصغر كان أفضل لأنه يعني أنه يمكن تركيبه في أشياء أكثر. ومع ذلك، ربما توجد ميزات تميز بين الإصدار الأصغر والأكبر، لذلك ربما يكون هذا هو السبب في وجود خيارات مُختلفة على مستوى الحجم.

تم تداول الشائعات المتعلقة بملحق التعقب AirTags منذ فترة طويلة جدًا وكان من المتوقع في البداية أن يظهر لأول مرة في حدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة iPhone 12 Series، ولكن من الواضح أن هذا لم يحدث. سمعنا أيضًا أنه كان من المفترض أن يتم إطلاقه في شهر مارس من العام 2021، ولكن الشائعات الأخيرة تقول الآن أنه سيتم إطلاقه في شهر نوفمبر المقبل جنبًا إلى جنب مع أولى حواسيب Mac المُزودة بمعالج آبل الذي يستند على معمارية ARM. عمومًا، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تكون الشائعات التي تقول بأنه سيتم إطلاق هذا الملحق في شهر نوفمبر المقبل صحيحة، لأن ذلك يعني أننا يجب أن نحصل على جميع التفاصيل الرسمية قريبًا.