نسخ مطبوعة من غوغل لأفضل 10 صور لديك!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - خدمة جديدة أعلنت عنها شركة غوغل تمكن المستخدمين من ارسال نسخًا مطبوعة لأفضل 10 صور لديهم في (Google Photos) إلى باب منزلهم مباشرة مقابل 6.99 دولارات شهريًا.

ويمكن أن تكون طباعة صورك لعرضها في منزلك أو لمشاركتها مع الآخرين طريقة مفيدة لاستعادة أهم الذكريات.

وتستخدم غوغل التعلم الآلي لتحديد 10 من أفضل صورك تلقائيًا حتى تتمكن من تزيين منزلك بذكريات مهمة.

وكانت الشركة قد بدأت بتجربة الخدمة في وقت سابق من هذا العام.

ولا يبدو أن هناك أي اختلافات بين الإصدار التجريبي والإصدار الرسمي لخدمة الطباعة المميزة المُعلن عنها حديثًا، التي ستكون متاحة في الأسابيع المقبلة.

وبالنسبة إلى الخدمة التجريبية، سمحت غوغل للمشتركين بإعطاء توجيهات للخوارزمية، وإخبارها بإعطاء الأولوية للأشخاص والحيوانات الأليفة، أو المناظر الطبيعية، أو إرسال القليل من كل شيء.

وليس من الواضح هل هذه الخيارات لا تزال متاحة، ولا تذكر عملاقة البحث أيضًا حجم المطبوعات، ويشير اقتراحها باستخدام الصور كبطاقة بريدية إلى أنها تلتزم بالحجم نفسه 4×6 إنشات المُستخدم في التجربة.

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وقالت الشركة: يمكنك تحويل صورك إلى بطاقات بريدية، مما يجعلها مثالية لإرسال ذكرى بريدية إلى شخص عزيز لم تره منذ فترة، وتصنع هذه المطبوعات من ورق البطاقات، لذا فهي مصممة لتدوم.

وسيكون لدى المستخدمين بعض الخيارات لتسليماتهم الشهرية.

وقالت غوغل: يمكنك تعديل الصور المختارة ، واختيار لون غير لامع أو لامع أو إضافة حاشية زخرفية قبل شحن صورك كل شهر، وذلك لمنحك مزيدًا من التحكم في الصور التي تحصل عليها وكيف تبدو، ويمكنك أيضًا تخطي شهر أو إلغاء الخدمة بسهولة.

وبالإضافة إلى الإعلان عن الطباعة المتميزة، تضيف غوغل أيضًا (Walgreens) إلى خدمة الطباعة في اليوم نفسه، مع (CVS) و (Walmart).

ويتيح هذا لأي شخص يستخدم صور جوجل تحديد المطبوعات وطلبها من التطبيق.

وتقول عملاقة البحث: إن إضافة مواقع (Walgreens) تضاعف تقريبًا العدد الإجمالي للمتاجر المتاحة للمطبوعات في اليوم نفسه، مما يسهل العثور على موقع قريب منك.

كما تقدم غوغل مطبوعات قماشية وألبومات صور على شكل كتب.