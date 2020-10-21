ميزات جديدة لمكبر الصوت الذكي من آبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - بفضل التحديث البرمجي المتاح كجزء من (iOS 14.1)، اكتسب مكبر الصوت المنزلي الذكي (HomePod) من شركة آبل بعض الميزات الجديدة، مثل: ميزة الاتصال الداخلي.

وتم الإعلان عن ميزة الاتصال الداخلي خلال حدث الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، وتأتي قبل شهر من إطلاق (HomePod Mini).

ويبلغ سعر جهاز (HomePod Mini) ما يصل إلى 99 دولار، وسيكون متاحًا للطلب الأولي في 6 نوفمبر، مع وصوله إلى المستخدمين في 16 نوفمبر.

وقطعت بعض الميزات – وخاصة ميزة الاتصال الداخلي – شوطًا طويلاً في مساعدة (HomePod) على اللحاق بمكبرات الصوت من أمازون وجوجل.

ويتيح لك الاتصال الداخلي تسجيل رسالة عبر جهاز (HomePod) وإرسالها إلى جهاز آخر، أو عدة أجهزة (HomePod) أخرى في منزلك.

وتخطط آبل لتجاوز ما يمكن أن تفعله مكبرات الصوت الذكية الأخرى في وقت لاحق من هذا العام من خلال توسيع الاتصال الداخلي ليشمل آيفون وآيباد و (AirPods) و (Apple Watch) و (CarPlay).

ويعني ذلك أنك ستكون قادرًا على تسجيل رسالة من أي مكان تقريبًا ونقلها إلى الأشخاص الذين تعيش معهم.

ويعرض سيري الاقتراحات عند ركوب السيارة وفتح الخريطة إذا طلبت منه معرفة ظروف حركة المرور، مما يسهل الوصول إلى هذه المعلومات من خلال (CarPlay).

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ويمكنك الآن تعيين عدة مؤقتات مسماة وإيقافها من جهاز (HomePod) مختلف في غرفة أخرى.

وتعمل الآن ميزة دعم المستخدمين المتعددين في (HomePod) مع ملفات البودكاست، وتعمل ميزة التعرف على الصوت على التأكد من تشغيل الحلقة الصحيحة من البودكاست.

ويمكنك إخبار سيري عبر (HomePod) بالبحث في الويب عن شيء ما وإرسال النتائج إلى جهاز آيفون.

ومن المفترض أن تصل المزيد من الميزات إلى جهاز (HomePod) قبل نهاية عام 2020.

وبالإضافة إلى ميزة الاتصال الداخلي الموسعة، ستتمكن من طلب التحديثات الشخصية، وسيتصفح سيري الأخبار والطقس ومواعيد التقويم وما إلى ذلك.

وتساعد هذه الميزات (HomePod) على البقاء على قدم المساواة مع مكبرات الصوت الذكية الأخرى.

كما ستكون قادرًا على استخدام (HomePod) كمكبر صوت مسرح منزلي مع منصة (Apple TV 4K)، إلى جانب دعم 5.1 و 7.1 قنوات وصوت (Dolby Atmos).