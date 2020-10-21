تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف هواوي Y7a بمعالج Kirin 710A وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً اليوم عن أحدث هواتفها المتوسطة Y7a، الذي ينطلق بمعالج Kirin 710A وقدرة بطارية 5000 mAh، وسعر 190 دولار.

يتميز هاتف Huawei Y7a بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، كما يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية التي تتوسط الشاشة مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Huawei Y7a إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

Advertisements

كما تدعم هواواي هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 710A، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما سيتاح للمستخدمين التخزين الخارجي حتى سعة 512 جيجا بايت.

وتقدم هواوي هاتف Huawei Y7a بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة EMUI 10.1، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن 22.5W.

يذكر أن هاتف Huawei Y7a يضم المواصفات ذاتها التي قدمت منذ شهر تقريباً في هاتف P Smart 2021، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر، والأسود، وأيضاً اللون الوردي بسعر يبدأ من 190 دولار، على أن يتوفر للشراء بدءاً من 30 من أكتوبر.

المصدر

اعلان





