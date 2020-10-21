تكنولوجيا: توقعات تشير إلى أن هاتف iPhone 12 Pro Max يأتي بقدرة منخفضة في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت مؤخراً على أن أعلى إصدار في سلسلة هواتف ابل الجديدة iPhone 12 Pro Max ينطلق قريباً بقدرة منخفضة للبطارية، مع ذاكرة عشوائية أعلى.

بدأت مراجعة إصدارات ابل التي أطلقت مؤخراً iPhone 12، وiPhone 12 Pro بالفعل من جهات مختلفة، حيث جاءت المراجعات التي نشرت إيجابية حتى الآن، إلا أن البطارية لم تكن الجانب الأفضل في إصدارات هذا العام من هواتف ابل.

من جانب أخر تستعد ابل أيضاً خلال الفترة القادمة لتلقي طلبات الحجز لكلاً من هاتف iPhone 12 Pro Max المميز بحجم 6.7 إنش في الشاشة، و iPhone 12 mini الذي يتميز بحجم 5.4 إنش في الشاشة، ولقد أشارت التوقعات إلى أن هاتف iPhone 12 Pro Max سيأتي بأعلى قدرة للبطارية في سلسلة iPhone 12.

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ولقد قدمت ابل هاتف iPhone 11 Pro Max بقدرة جيدة للبطارية في دعم المستخدم على مدار يوم ونصف اليوم من الإستخدام المكثف، إلا ان تسرييبات جاءت من TENAA مؤخراً كشفت عن أن هاتف iPhone 12 Pro Max يأتي بقدرة بطارية أقل من iPhone 11 Pro Max، حيث يضم iPhone 12 Pro Max بطارية بقدرة 3687 mAh، بينما جاء iPhone 11 Pro Max بقدرة بطارية 3969 mAh.

من جانب أخر كانت ابل قد أشارت إلى أن بطارية هاتف iPhone 12 Pro Max ستدعم عمر شحن يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو، و12 ساعة من بث محتوى الفيديو، وأيضاً 80 ساعة من تشغيل الملفات الصوتية، وهو نفس عمر الشحن الذي يتميز به هاتف iPhone 11 Pro Max تقريباً، إلا أن هذه التفاصيل حجبت لاحقاً من موقع ابل.

أيضاً كشفت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن أن هاتف iPhone 12 Pro Max سيأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي جاء بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

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