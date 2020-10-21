تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل مهمة ناسا للهبوط على كويكب بينو وجمع عينات الصخور.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استغرق الهبوط الدقيق 4.5 ساعات، وهبطت المركبة الفضائية حيث تحركت ذراعها الآلية التي يبلغ ارتفاعها 11 قدمًا، وارتدت على سطح الكويكب لجمع الصخور قبل إطلاقها مرة أخرى إلى الفضاء.



الهبوط الناجح

بدأت الدقائق الحاسمة في المهمة أمس حوالي الساعة 5.38 مساءً عندما مدت المركبة الفضائية ذراعها وكاميراتها باتجاه سطح الكويكب، وبحلول الساعة 6 مساءً، نفذت OSIRIS-REx المناورة النهائية الرئيسية للمركبة الفضائية عن طريق إطلاق دافعاتها لتتناسب مع دوران بينو لتركز نفسها تمامًا فوق نقطة الهبوط.

كما تم تنفيذ الهبوط بعد الأوامر التي تم إرسالها مسبقًا من قبل وحدات التحكم الأرضية بالقرب من دنفر لتوجيه OSIRIS-REx، وهذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها الولايات المتحدة عينات من كويكب وستكون النتائج غير عادية، لأن بينو يحتوي على مواد من النظام الشمسي المبكر، ويمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول أصل الحياة على الأرض.



ذراع مركبة ناسا تجمع الصخور

التقطت OSIRIS-Rex الصور طوال المهمة لكنها ستستغرق وقتًا للعودة إلى الأرض، على الرغم من أن وكالة ناسا تقول إنها ستستقبلها الليلة وتنشر الصور صباح الغد.

وسيستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يتمكن العلماء من إعلان نجاح المهمة بالكامل، حيث إنهم يقولون إن المركبة الفضائية نفذت تعليماتها كما هو مخطط لها، لكن ليس من الواضح مقدار المواد التي تم جمعها بالفعل.

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كويكب بينو

وقالت دانتي لوريتا، المحقق الرئيسي للبعثة في بيان: "بعد أكثر من عقد من التخطيط، يشعر الفريق بسعادة غامرة لنجاح محاولة أخذ العينات اليوم".

وأَضافت لوريتا: "على الرغم من أن أمامنا بعض العمل لتحديد نتيجة الحدث، إلا أنه يعتبر الاتصال الناجح، والابتعاد عن بينو مرة أخرى من الإنجازات الرئيسية للفريق، وأتطلع إلى تحليل البيانات لتحديد كتلة العينة التي تم جمعها".