تكنولوجيا: GMC تكشف عن أول شاحنة Hummer كهربائية بقدرة على قطع مسافة 350 ميل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت GMC عن الإصدار الأول من شاحنة 2021 Hummer EV، التي تتميز بقوة 1000 حصان، وقدرة على قطع مسافة تصل إلى 350 ميل، مع عزم دوران من صفر إلى 60 ميل لكل ساعة خلال 3 ثواني فقط.

تتميز شاحنة 2021 Hummer EV بعدد أربعة من الأبواب، كما تتضمن عدد 3 من المحركات التي تقدم 11500 قدم / رطل من عزم الدوران، مع قوة 1000 حصان، كما تضم السيارة بطارية Ultium التي كشف عنها عبر GMC في شهر مارس الماضي، والتي تصل إلى سعة 200 kWh.

وتدعم سيارة Hummer EV الشحن عبر صناديق الشحن المنزلي بمستوى 2، أو محطات الشحن المميزة بتقنية الشحن السريع، كما تتوفر إختيارات إعادة الشحن في السيارة، وترتكز على قدرة طاقة 800V، لذا وضعت GMC تقديرات تشير إلى أن الشاحنة لها القدرة على قطع مسافة 100 ميل في 10 دقائق فقط بإستخدام DC وقدرة بطارية 350kWh.

كما تأتي شاحنة Hummer الكهربائية بنمط يعرف ب”Crab”، حيث يمكن لهذا النمط أن يدعم تدوير الإطارات الأمامية والخلفية للسيارة بنفس الزاوية، لدعم تحريك وإنحراف السيارة بكفاءة أعلى.

أيضاً تأتي شاحنة 2021 Hummer EV بمجموعة من المميزات التي تدعم القيادة في الطرق الوعرة بكفاءة أعلى، ومن بين هذه المميزات ميزة التعليق الهوائي الذي يدعم رفع SUT مسافة 4 إنش عن الأرض لإزالة العقبات التي تواجه إطارات السيارة المميزة بحجم 35 إنش في الطرق.

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وتؤكد GMC على أن شاحنة Hummer الكهربائية لها القدرة على السير في مياه بعمق 2 قدم، كما يتميز تصميم السيارة من الجزء السفلي بتصميم مصفح يدعم مقاومة أعلى لحماية البطاريات، كما سيتح لقائدي السيارة تقسيم عزم الدوران في الشحنة بين الإطارات الخلفية والأمامية.

السيارة تضم نظام UltraVision من GMC الذي يتضمن مجموعة من الكاميرات في الجهة الخلفية والأمامية، لدعم قائدي السيارة بكفاءة أعلى، مع عدد 18 عرض منفصل يقدم تفاصيل أدق لمحيط السيارة، كما تأتي الكاميرات بنظام غسيل مدمج لإزالة الأتربة.

كما تتضمن السيارة مجموعه من وسائل الترفيه تتضمن شاشة بحجم 13.4 إنش، مع شاشة لدعم قائد السيارة بحجم 12.3 إنش، كما تأتي السيارة بنظام SuperCruise لدعم توجيه المستخدم دون الحاجة لإستخدام اليدين، والذي يرتكز على أجهزة إستشعار، وخرائط دقيقة جداً، إلى جانب كاميرات ومستشعرات تدعم توجيه السيارة بأعلى دقة

ومن المقرر أن يتم إطلاق 2021 Hummer EV Edition 1 في خريف هذا العام بسعر يبدأ من 112595 دولار، بينما يأتي الإصدار الثاني 2022 Hummer EV بسعر يبدأ من 99995 دولار.

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