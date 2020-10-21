تطبيق Launch Center Pro الأحدث يتيح لمستخدمي iOS 14 تغيير أيقونات التطبيقات

فاطمة أيت طالب - دبي -

واحدة من الميزات الجديدة التي جلبتها شركة آبل إلى نظام iOS 14 هي القدرة على إضافة الودجات ” Widgets ” إلى شاشتك الرئيسية. وقد أدى ذلك منذ ذلك الحين إلى قيام العديد من مستخدمي iOS بتخصيص شاشاتهم الرئيسية بطرق مبتكرة، بل إن البعض ذهب إلى حد تغيير أيقونات تطبيقاتهم، كما أن التحديث الجديد لـ Launch Center Pro يجعل هذه العملية أسهل.

في حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، فقد كانت الطريقة الوحيدة لتغيير أيقونة تطبيقك هي إستخدام Shortcuts. ستحتاج بعد ذلك إلى إنشاء إختصار يقوم بتشغيل التطبيق ثم تغيير الأيقونة من هناك. تكمن المشكلة في هذه الطريقة في أنها لا تفتح التطبيق مباشرة، وإنما تقوم بدلاً من ذلك بفتح الإختصار ” Shortcut ” أولاً قبل بدء تشغيل التطبيق.

من الواضح أن هذه الطريقة مُلتوية ولكنها كانت الطريقة الوحيدة، على الأقل حتى تم إصدار هذا التحديث لـ Launch Center Pro. مع هذا التحديث الأخير، سيسمح Launch Center Pro للمستخدمين الآن بتخصيص أيقونات تطبيقاتهم دون إستخدام الطرق الملتوية السابقة، وهذا أمر رائع حقًا. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من أن معظم ميزات Launch Center Pro مجانية، إلا أن بعضها، مثل القدرة على تخصيص أيقونات التطبيقات بحاجة إلى الإشتراك في التطبيق.

نفترض أن الأمر متروك لك لتقرر ما إذا كانت هذه ميزة تستحق الدفع مقابلها أم لا، ولكن إذا كنت مهتمًا، فبإمكانك تحميل التطبيق من متجر Apple App Store.