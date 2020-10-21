تكنولوجيا: مراجعة سريعة لفارة الألعاب اللاسلكية Razer Naga Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Razerمن قبل فارة Razer Naga Trinity هي أفضل فارة مخصصة للألعاب حتى وقت قريب، والآن فقد أطلقت الشركة فارة جديدة لتحل محلها وهي فارة Razer Naga Pro اللاسلكية التي تعمل باتصال Razer HyperSpeed ​​Wireless و Bluetooth.

تلتقط Naga pro مفاتيح الفارة الضوئية ومستشعر 20000 نقطة لكل بوصة، ومع ذلك فإنها تأتي بسعر 150 دولار.

إليكم مراجعة سريعة لفارة Razer Naga Pro:

التصميم

لا يظل التصميم العام لـ Naga Pro قريبًا من Trinity بعض الشيء ولكن بوزن أكثر لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة، فتأتي Naga Pro أعرض بمقدار 7 مم وأثقل من Trinity عند 117 جم.

وبفضل الوسادات الموجودة بالأسفل والمصنعة 100% من PTFE، فإنها تنزلق بسلاسة عبر معظم الأسطح. كما أن الأزرار الموجودة بها تجعل من السهل التحكم بها، وكذلك المقابض المطاطية.

ويعد إعادة تعيين الأزرار عبر برنامج Razer Synapse سهل للغاية، فيمكنك القيام بأي شيء من روابط اختصارات لوحة المفاتيح البسيطة إلى وحدات الماكرو المعقدة للعبة بالإضافة إلى ضبط مراحل DPI ومعدلات الاقتراع وعمليات الإقلاع وإدارة الطاقة وبالطبع إضاءة Razer Chroma.

الأداء

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وبالنسبة للأداء، فإن الفارة تحقق سرعة استجابة عالية، إذ سجلت 6 مللي ثانية في الوضع السلكي، بينما تمكنت من تسجيل 6.1 مللي ثانية مع HyperSpeed ​​Wireless، بفارق 0.1 مللي ثانية. وكان وضع Bluetoothس أبطأ بمقدار 4-6 مللي ثانية.

تم أيضًا تحديث المستشعر البصري لـ Naga Pro إلى مستشعر Razer Focus+ مع 20000 نقطة في البوصة مع تتبع 650 IPS.

أما عن أداء البطارية، فهي تستمر في العمل حتى 150 ساعة. وفي حالة نفادها، ما عليك سوى توصيل كابل USB-A المرفق والاستمرار في اللعب أثناء الشحن.

السعر

تتوفر فارة Razer Naga Pro الخاصة بالألعاب بسعر 149.99 دولار.

0.00 تعتبر فارة Razer Naga Pro مميزة من جميع الجهات، بدءًا من التصميم حتى الأداء. قد يكون سعرها مرتفع بعض الشيء، ولكنها في المقابل تقدم الكثير. 9.5/10 الإيجابيات بطارية ممتازة

سرعة استجابة عالية

اتصال Razer HyperSpeed ​​Wireless و Bluetooth. السلبيات وزنها ثقيل بعض الشيء

سعرها غالي

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