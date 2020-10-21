تكنولوجيا: مقاطع فيديو فتح الصندوق لهاتفي iPhone 12 وiPhone 12 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أول مقاطع فيديو فتح الصندوق لهاتفي iPhone 12 وiPhone 12 Pro في الإنتشار على شبكة الإنترنت، وتأتي مقاطع الفيديو هذه عبر مصادر مختلفة لديها إمكانية الوصول إلى شحنات iPhone 12، وتوفر نظرة واقعية على الألوان الجديدة.
ظهر المقطع الأول على تويتر بواسطة Duan Rui، ويكشف المقطع عن هاتف iPhone 12 Pro الرمادي، إذ يمكننا رؤية الجهاز المصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع طبقة ورقية على الشاشة لحمايتها على عكس طبقات الشاشة البلاستيكية التي استخدمتها أبل لسنوات عديدة.
يمكنك مشاهدة الهاتف في المقطع أدناه:
وفي الوقت نفسه، ظهر مقطع فيديو منفصل يعرض نظرة أولية حقيقية لطراز iPhone 12 الأزرق. يُظهر هذا الفيديو نظرة مثيرة للاهتمام على الحواف الألمنيوم للهاتف مع الصندوق الأصغر الذي تستخدمه أبل الآن، والذي لا يوجد به سماعات EarPods السلكية أو وحدة شحن مضمنة.
لقد بدأت عمليات الشحن الأولى لطلبات هواتف آيفون للعملاء الذين طلبوا مسبقًا، ولكن من غير المحتمل أن تصل أي من هذه الطلبات قبل يوم الجمعة، 23 أكتوبر. ومن المحتمل أن تكون مقاطع الفيديو هذه من أشخاص تابعين لتجار التجزئة ومنافذ أخرى لديها إمكانية الوصول المبكر إلى شحنات آيفون 12.
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