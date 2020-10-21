تكنولوجيا: ابل تدفع تحديث iOS 14.1 وiPadOS 14.1 للمستخدمين الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن دفع تحديث iOS 14.1 لمستخدمي هواتف الأيفون، وأيضاً دفع تحديث iPadOS 14.1 لمستخدمي أجهزة الآيباد، على أن تأتي التحديثات الجديدة لإصلاح الأخطاء بشكل رئيسي.
بدأت شركة ابل في بيع الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone 12، وiPhone 12 Pro الآن، وبالتزامن مع إطلاق الإصدارات الجديدة تقدم ابل أيضاً تحديث جديد للبرمجيات لمتسخدمي الهواتف والأجهزة التي تدعم التحديث الجديد.
وينطلق كلاً من تحديث iOS 14.1 و iPadOS 14.1 كتحديثات ثانوية للمستخدمين لدعم إصلاح الأخطاء التي ظهرت في النظام خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تدعم التحديثات إصلاح الأخطاء التالية:
- إضافة دعم لتشغيل محتوى الفيديو 10 بت HDR، مع دعم أفضل لتحرير الصور على هاتف iPhone 8 والإصدارات اللاحقة
- إصلاح مشكلة عرض الأدوات، والرموز، والملفات وأيضاً المجلدات بحجم صغير في الشاشة الرئيسية
- إصلاح مشكلة إزالة التطبيقات من المجلدات عند سحب أدوات widgets في الشاشة الرئيسية
- تصحيح مشكلة إرسال البريد الإلكتروني في Mail دون إظهار الاسم الصحيح
- إصلاح مشكلة عدم عرض تفاصيل عن المنطقة الخاصة بالمكالمات الواردة
- تصحيح مشكلة تداخل أزرار الإتصال مع إدخال النص عند إختيار نمط تكبير الشاشة
- معالجة المشكلة التي تؤدي إلى صعوبة تحميل الأغاني أو إضافتها للمكتبة عند عرض الألبومات أو قوائم التشغيل
- معالجة مشكلة عدم ظهور الصفر في تطبيق الآلة الحاسبة
- إصلاح مشكلة خفض دقة عرض محتوى الفيديو عند بداية التشغيل
- معالجة المشكلة التي تمنع ضبط إعدادات Apple Watch لدعم أحد أعضاء العائلة
- معالجة مشكلة في تطبيق الملفات تؤدي إلى عدم ظهور الملفات في بعض الخدمات السحابية
يذكر أن هواتف iPhone 12، وiPhone 12 Pro تنطلق للمستخدمين بتحديث iOS 14.1، أو قد تظهر للمستخدمين نافذة منبثقة عند التشغيل بالتحديث المتاح للتثبيت، أيضاً بدأت ابل في العمل على تطوير 14.2 مع توقعات بإطلاق الإصدار النهائي للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.
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