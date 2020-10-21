يُمكنك الآن بث ألعاب Xbox One على iPhone أو iPad الخاص بك

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك جهاز Xbox One وتحب فكرة أن تكون قادرًا على بث الألعاب من هذا الجهاز إلى iPhone أو iPad الخاص بك، فأنت محظوظ لأن شركة مايكروسوفت قامت الآن بتحديث تطبيق Xbox لأجهزة iOS لتوفير إمكانية بث الألعاب. ما يعنيه هذا هو أنك ستتمكن من بث الألعاب من جهاز Xbox One إلى iPhone أو iPad والإستمرار في اللعب.

سيكون هذا مفيدًا في حالة رغبة شخص آخر في مشاهدة التلفزيون، أو إذا كنت تريد الذهاب إلى غرفة أخرى. هذا مشابه لتطبيقات البث الأخرى مثل Steam Link الذي يتيح لك بث ألعاب Steam من الحاسوب الخاص بك إلى جهازك المحمول. ومع ذلك، ينبغي أن نشير إلى أن هذا يختلف عن xCloud.

في حالة إذا كنت لا تعرف ذلك، تقوم خدمة xCloud من مايكروسوفت ببث الألعاب من السحابة وتستخدمها خدمات مثل Xbox Game Pass Ultimate التي تتيح لك بث العديد من الألعاب كما تريد مقابل إشتراك شهري. يتيح لك هذا النوع من البث بث الألعاب التي تمتلكها بالفعل على جهاز Xbox الخاص بك.

من المتوقع أن تقوم مايكروسوفت في نهاية المطاف بإطلاق خدمة Xbox Game Pass Ultimate لمستخدمي iPhone أو iPad، ولكن نظرًا للطبيعة المقيدة لمتجر Apple App Store، فقد سمعنا أن مايكروسوفت يمكن أن تجد حلاً من خلال تقديمها كخدمة ويب بدلاً من تطبيق خاص.