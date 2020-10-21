تلفاز LG القابل للف أصبح متوفرًا الآن للشراء، ولكنه سيكلفك 87 آلف دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعتبر التلفزيونات من التجهيزات الشائعة في غرفة المعيشة، ولكن عندما لا تكون قيد الإستخدام، يمكن أن تبدو قبيحة المظهر في بعض الأحيان لأنها في الأساس عبارة عن قطعة أثاث سوداء فارغة وضخمة. هذا هو السبب في أن شركات مثل سامسونج صممت بعض التلفزيونات الخاصة بها والتي تبدو أشبه بلوحات فنية حتى لا تبدو قبيحة عندما لا تكون قيد الإستخدام.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن بديل، فقد يكون لدى شركة LG شيء مثالي بالنسبة لك، وهذا الشيء عبارة عن تلفاز قابل للف والذي أصبح متاحًا للشراء أخيرًا. لقد رأينا الشركة تستعرض هذا التلفاز الذكي القابل للف في أحداث مثل معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020، والآن إذا كنت تتطلع للحصول على هذا التلفاز، فسوف يتوجب عليك دفع ما يصل إلى 87 آلف دولار أمريكي.

هذا التلفاز يُدعى LG Signature OLED R، ويضم شاشة OLED قابلة للف بحجم 65 إنش وبدقة 4K. بفضل حقيقة أن شاشة OLED المستخدمة في هذا التلفاز قابلة للطي، فإنه يتم لفها ووضعها في صندوق صغير يُخفي الشاشة الملفوفة عندما لا تكون قيد الإستخدام، ويتم مدها للأعلى عندما تحتاجها. ووفقا لشركة LG، فهي تقول أن هذه التقنية ستتيح لك الحصول على صور ذات جودة ” ممتازة ” دون الحاجة بالضرورة إلى تخصيص مساحة معينة في غرفة المعيشة الخاصة بك للتلفزيون فقط.

تم إطلاق هذا التلفاز الجديد من شركة LG حاليًا في كوريا الجنوبية، ولسنا متأكدين مما إذا كان سيتم عرض هذا التلفاز للبيع في الأسواق الأخرى أم لا، ولكن نظرًا إلى سعره الباهظ جدًا، فنحن لسنا متأكدين مما إذا كان هناك بالفعل سوق كبير بما يكفي له، على الأقل الآن.