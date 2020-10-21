نشرت مجلة "غلوبال فاينانس" المختصة بتصنيف دول العالم، قائمة بالدول المتقدمة تكنولوجياً لعام 2020، فيما خلت القائمة من اسم العراق.
وبحسب التصنيف فقد جاءت النرويج على رأس القائمة افضل الدول المتقدمة تكنولوجيا الذي ضمت 67 دولة تليها السويد ومن ثم جاءت ثالثا هولندا والدنمارك بالمرتبة الرابعة ومن ثم جاءت الولايات المتحدة خامسا.
وبين التصنيف ان الامارات العربية المتحدة جاءت بالمرتبة الاولى عربيا والمرتبة 8 عالميا بافضل الدول تكنولوجيا تليها قطر ثانيا وبالمرتبة 26 عالميا ومن ثم السعودية ثالثا والمرتبة 42 وجاءت الاردن رابعا وبالمرتبة 45 عالميا ومن ثم جاءت الجزائر سادسا وبالمرتبة 64 عالميا وجاءت مصر بالمرتبة الاخيرة عربيا وبالمرتبة 65 عالميا، فيما لم تتضمن القائمة من اسم العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر تصنيف الدول المتقدمة تكنولوجياً لعام 2020 يخلو من اسم العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.