تصنيف الدول المتقدمة تكنولوجياً لعام 2020 يخلو من اسم العراق

ووفقاً للإحصائية التي نشرتها المجلة على موقعها واطلعت عليها الخليج 365، فإن "العراق كان خارج الدول المتقدمة تكنولوجيا لعام 2020، مبينة انها استخدمت أربعة مقاييس متكاملة، ثلاثة منها تعمل كمقاييس قياسية لتوافر وانتشار التكنولوجيا: مستخدمو الإنترنت كنسبة من السكان و مستخدمو الهواتف الذكية كنسبة مئوية من السكان ومستخدمي LTE كنسبة مئوية من السكان، وجاء المقياس الرابع هو درجة قدرتهم التنافسية على المعرفة التكنولوجية، والاستعداد لتطوير تقنيات جديدة، والقدرة على استغلال الابتكارات الجديدة والبناء عليها".وبحسب التصنيف فقد جاءت النرويج على رأس القائمة افضل الدول المتقدمة تكنولوجيا الذي ضمت 67 دولة تليها السويد ومن ثم جاءت ثالثا هولندا والدنمارك بالمرتبة الرابعة ومن ثم جاءت الولايات المتحدة خامسا.

وبين التصنيف ان الامارات العربية المتحدة جاءت بالمرتبة الاولى عربيا والمرتبة 8 عالميا بافضل الدول تكنولوجيا تليها قطر ثانيا وبالمرتبة 26 عالميا ومن ثم السعودية ثالثا والمرتبة 42 وجاءت الاردن رابعا وبالمرتبة 45 عالميا ومن ثم جاءت الجزائر سادسا وبالمرتبة 64 عالميا وجاءت مصر بالمرتبة الاخيرة عربيا وبالمرتبة 65 عالميا، فيما لم تتضمن القائمة من اسم العراق.